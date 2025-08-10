アルヒラルにまたもビッグネーム!! リバプールFWヌニェスを推定移籍金最大111億円で獲得
リバプールは9日、FWダルウィン・ヌニェスがアルヒラル(サウジアラビア)へ完全移籍することを発表した。
ヌニェスは2022-23シーズンにベンフィカから加入し、公式戦143試合40得点を記録。英メディア『BBC』は「期待された活躍を見せられないままリバプールを去ることになった」と厳しく伝えている。『スカイ・スポーツ』によると、移籍金は5300万ユーロ(約91億円)の固定額に加えてアドオンを含めると最大6500万ユーロ(約111億円)になるという。
アルヒラルは今夏シモーネ・インザーギ監督を招聘し、クラブワールドカップでマンチェスター・シティを破るなどしてベスト8と躍進。大会後にはミランからDFテオ・エルナンデスの獲得も発表しており、DFジョアン・カンセロやFWアレクサンダル・ミトロビッチら豪華タレントを揃えて新シーズンを迎えることになる。
