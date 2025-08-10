同邦ライバル欠場で開幕スタメン…小川航基がオーバーヘッド弾含む2発で白星発進に貢献
NECナイメヘンのFW小川航基が9日、エールディビジ開幕節のエクセルシオール戦で2ゴールを決めて5-0の白星発進に貢献した。
現地メディア『ヘルダーランター』や『フットボール・インターナショナル』によると、当初の先発予定はプレシーズン7得点のFW塩貝健人だった模様。ところが塩貝は体調不良で欠場することとなり、小川が開幕スタメンに入ったという。
そうした一戦で小川は1点リードの後半7分、結果を残した。右からのグラウンダーのクロスに元浦和レッズFWブライアン・リンセンが飛び込むと、真上に高く浮いたボールをリンセンが背中越しのファーサイドへキック。これを小川がオーバーヘッドでゴール右隅に流し込んで今季初ゴールを奪った。
さらに小川は後半14分、今度はヘディングシュートで追加点。ワールドカップイヤーを2得点で始める好発進を見せ、同32分に交代で退いた。
OMHAAL! Koki Ogawa doet het op acrobatische wijze voor N.E.C. #necexc— ESPN NL (@ESPNnl) August 9, 2025