¡ÚÀï¸å80Ç¯µÇ°¡Û¡ÖÆóÀéËü¤ÎÆüËÜ¿Í¤òÆÃ¹¶¤ËÍÑ¤¤¤ì¤ÐÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡ÈÆÃ¹¶¤ÎÉã¡ÉÂçÀ¾Âì¼£Ïº¤¬¼çÄ¥¤·¤¿¶¸µ¤¤ÎÀï½Ñ
¡¡¹ßÉú¤«¡¢ËÜÅÚ·èÀï¤«¡£8¡¦15¤ò½ä¤ë¹¶ËÉ¤¬»Ï¤Þ¤ë¨¡¨¡¡£È¾Æ£°ìÍø¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ò¡¢Ì¡²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢À±ÌîÇ·Àë¤¬¿·²ò¼á¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£±¿Ì¿¤Î24»þ´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤ò¡¢Àï¸å80Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤·¤Þ¤¹¡£(8/1¡Á16 ËèÆü11»þ¹¹¿·)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×Âè1ÏÃ(Á°ÊÔ)¤òÆÉ¤à
¡¡¶Ì²»ÊüÁ÷¤Î½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷²ñ´Û¤«¤éµÜÆâ¾Ê¤ØÏ¿²»µ¡ºà¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Ìµ¾ò·ï¹ßÉú¤òÇ§¤á¤Ê¤¤ÈªÃæ¾¯º´¤é¤Ï¡¢·èµ¯¤Ø¤Î»¿Æ±¤òµá¤á¤ÆÅìÉô·³»ÊÎáÉô¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÀ±Ìî Ç·Àë,È¾Æ£ °ìÍø¡Ë