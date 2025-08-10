ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¡¡£³¿ÍÈÂÁ÷£±¿Í»àË´¡¡¾¾ËÜ»Ô¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¡¡¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¸òº¹ÅÀ¡ÚÄ¹Ìî¡Û
10ÆüÄ«¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Î¸©Æ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È10Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢¾¾ËÜ»ÔÅçÆâ¤Ë¤¢¤ë¸©Æ»¤ÎÅçÆâ¹â¾¾¸òº¹ÅÀ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤¬¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£