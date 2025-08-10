ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」の4枚目アルバム「KARMA（カルマ）」の2度目のイメージ写真が9日、公開された。22日に発売予定の「KARMA」とタイトル曲「CEREMONY（セレモニー）」を告知するもの。

所属するJYPエンターテインメントは、多彩なイメージ・コンテンツを順次公開している。韓国メディアMKスポーツは10日「公式SNSチャンネルで公開された写真には、スタジアムを連想させる空間の中心に堂々と位置し、主人公らしい存在感を示した。華やかなカラー照明が8人のメンバーを包み込む中で、自信あふれる表情と決意に満ちた姿で、強烈なカリスマを発散した」と報じた。

アルバムには「CEREMONY」の他に「CREED」「MESS」「In My Heat」など、11曲が収録された。

米国ビルボード「ビルボード200」チャート史上初の6作品連続1位、世界34地域54回の大規模ワールドツアー開催など世界音楽市場で強大な影響力を誇示しているStray Kidsが23年6月に正規3集アルバム「★★★★★(5−STAR)」以後、2年ぶりに発表する新しいアルバムは、世界中から注目されている。「KARMA」は、米国東部時間の22日深夜0時に合わせて、同日午後1時に全世界同時発売される。