ÆÈÀê¡Ú ¶úÅÄ¥¢¥¥é ¡Û¡¡ÂçÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¡»×¤¤ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö²Î¤Ï·ì±Õ¡×¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡Ø²¸ÊÖ¤·¡Ù¤Ï¡ÖÄ¹¤¯²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡×
2024Ç¯8·î3Æü¡¢²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¶úÅÄ¥¢¥¥é¤µ¤ó(78)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆÈÀê¡Ú ¶úÅÄ¥¢¥¥é ¡Û¡¡ÂçÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¡»×¤¤ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö²Î¤Ï·ì±Õ¡×¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡Ø²¸ÊÖ¤·¡Ù¤Ï¡ÖÄ¹¤¯²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡×
¶úÅÄ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤ËµÞÀ¤¹¤¤±ê¤ÇÆþ±¡¤·¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÂçÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¥Û¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢É¡¤«¤é2ËÜÆþ¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆâÂ¡¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
È¾Ç¯¤ËµÚ¤ÖÆþ±¡¼£ÎÅ¤È1Ç¯°Ê¾å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶úÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÎÄ´¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î½ê¡Ø°¤µ¡Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¶úÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤âÂÎÎÏ²óÉü¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ç¤ê¤¹¤®¤Æ¶ÚÆù¤Ê¤É¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²æËý¤Î¤·¤É¤³¤í¤¬µÕ¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ê½Ð¤¹¤È¤¹¤´¤¯½ÐÍè¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢´°àú¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î¾õÂÖ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¶ÚÆù¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¡Ä¡£µ¤²¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é³°¤Ç¡ØÆ°¤¡Ù¤ÎÊý¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤Ê¡£Êâ¤¤¤¿¤ê·Ú¤¯¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¶úÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂçÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÄü¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î£Ï£Ð¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò¡¢¡Ö¹âÍü¹¯¼£¡ßFLOW¡×¡¢±óÆ£ÀµÌÀ¤µ¤ó¤¬Ç®¾§¡£
¹¹¤Ë¡¢¶úÅÄ¥¢¥¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢µÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶úÅÄ¤µ¤ó¤Î²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶úÅÄ¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ÏÁ´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ØÍß¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØµÞ¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢½ÐÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶úÅÄ¤µ¤ó¤Ë¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜÅª¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤º¤Ã¤È²Î¤¤¤¿¤¤¡Ù¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²Î¡×¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Î®¤ì¤ë·ì±Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é²¿ÅÙ¤âÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ø²¶¤Ï²Î¤¦¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø±ÉÍÜ¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø·ì¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØÃç´Ö¡Ù¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø°ìÀ¸²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢²Î¤Ø¤Î¿¼¤¤»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¶úÅÄ¤µ¤ó¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£²ó¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£²¿É´Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¶¤Ï¤º¤Ã¤È²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ä¡Ø²¸ÊÖ¤·¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ÐÍè¤ë¤À¤±Ä¹¤¯²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤òÇ®¾§¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡ÖGo Go Fight!¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡ª¡¡º£ÅÙ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë¶úÅÄ¥¢¥¥é¤µ¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û