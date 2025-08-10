ヒロインの父・眦萓伸襲撃!? 恋愛ドラマで交際スタートのほっこりパートから急展開…＜リベンジ・スパイ＞

大橋和也と渋谷凪咲の“ナニワコンビ”がドラマ初共演となる『リベンジ・スパイ』。

本作は兄の死の真相を追うためにスパイとなった青年・菅原優我（大橋）と、ターゲットの社長令嬢・藺牟田花（渋谷）を中心に描かれる禁断の“スパイ・ラブコメ”だ。

8月9日（土）に放送された第5話では、ついに優我と花の交際がスタートした。一方、最近様子がおかしかった優我の協力者・岡山浩次郎（塚地武雅）は、神妙な面持ちで花の父・藺牟田隆一（郄嶋政伸）のもとに向かい…。

【映像】浩次郎が隆一を狙い…衝撃のシリアス急展開

◆浩次郎が復讐相手のもとに…

自殺とみられていた兄・尚之（溝端淳平）の死の真相を調べるため、事件のカギを握る会社“藺牟田メディカルデータ”の社員として働いている優我。この会社の社長令嬢である花を“ゾッコン”にすることでリベンジを遂行しようと決めた優我は、ついに花との交際を（なかば強引に）スタートさせた。

そんななか、優我に協力者の岡山真之介（織山尚大）から連絡が入る。

真之介は父・浩次郎がバイク便を受け取ってから様子が変で、なぜか藺牟田メディカルデータに向かっているといい、優我は浩次郎を探すことに。

浩次郎を見つけた優我が尾行を開始すると、彼が向かった先は藺牟田メディカルデータの社長・隆一のもとだった。覚悟を決めた表情で隆一を見据えた浩次郎は、ポケットに凶器を隠し持ち彼に向かって走りだす。

浩次郎の行動に気がついた優我も慌てて駆け出すが、それより先に浩次郎は隆一の前に辿りつき…。

交際を始めた優我と花の微笑ましいパートから、一気にシリアスが加速する展開は衝撃的だ。