¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤¬£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£Ìîµå³¦¤ÎÌ¾£Ï£Â¤¿¤Á¤ò¥²¥¹¥È¤ËÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤ÍðÆ®¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃæÆü¡¢ºå¿À¤Ê¤É¤Ç»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¡ÖÆ®¾¡×À±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤¬·ã¹·¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸µºå¿À¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¤Ï¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¤â¤¦ÍÌ¾¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦°ì¤Ä¥ä¥Ð¤¤¤Î¤¬Ì¾»²ËÅ¤ÎÅçÌî¡Ê°éÉ×¡Ë¥³¡¼¥Á¡£¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¡Ö»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥º¤È¤«¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¡ÊÅçÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ë£³ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ë¶â¶ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤¤Æ¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÍðÆ®ÍÑ¤Ë¡¢¿Í¤ò½³¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿»³ËÜ¾»»á¤â¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¡£ÅçÌî¤µ¤ó¤ÏÍðÆ®¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉ¬¤º¼êÂÞ¤·¤Þ¤¹¡£ÍðÆ®ÂÎÀª¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¤·¡¢ÉÍÅÄ¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£