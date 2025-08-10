Àº¿ÀÉÂ±¡¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢·ã¾ð¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¥¬¥é¥ê¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¡Ä¸¶ÅÄÎ¶Æó¡Ê54¡Ë¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡È¶¸µ¤¡É
¡¡ÆüËÜ¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÇÔÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ80²óÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥ª¥È¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï2005Ç¯¤Ë²¼ËÌÂô¤ÎËÜÂ¿·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦·àºî²È¤Î¾æ¡Ê¤¸¤ç¤¦¡Ë»á¤Ë¤è¤ëÁÏºîÉñÂæ¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾æ»á¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¡ÖÀï¸å80¼þÇ¯Ê¿ÏÂµ§Ç°ºîÉÊ¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¼«¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡£¼ç±é¤Ï¸¶ÅÄÎ¶Æó¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¾æ´ÆÆÄ¤È¤ÏÉñÂæ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤ê¡¢»£±Æ½ê¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¾æ¤µ¤ó¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÀïÁè¤È¤¤¤¦¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÎ×¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Î»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ï²áµî¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤ËÀïÁè¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
¸¶ÅÄÎ¶Æó¤µ¤ó
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÁèËö´ü¡¢·³¤¬´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë»ÜÀß¡£É½¸þ¤¤ÏÀº¿À¤ò´µ¤Ã¤¿¼Ô¤¬Æþ½ê¤¹¤ëÀº¿ÀÉÂ±¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂÅï¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¿Í´Ö¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¤Íè¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ÎÀï¶·¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö³Õ²¼¡×¡Ê»°±º¹À°ì¡Ë¡£°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Î¤¦¤ï¤´¤È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤Â³¤±¤ë¹ÓËóÇî»Î¡ÊÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ë¡£Èà¤é¤ò¸«¼é¤ëÉØÄ¹¡Ê¹âÅçÎé»Ò¡Ë¡£Áë¤Î³°¤Î¡¢±ó¤¤À¤³¦¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤òÈ·¤ËÂ÷¤·Â³¤±¤ë¾¯½÷¡ÊÂ¼»³ºÌ´õ¡Ë¡½¡½¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÁ°Àþ¤äÀï¾ì¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Ï¤Û¤ÜÉÂÅï¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤¤¤¦¸«¤»Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢³Î¤«¤ËÀïÁè¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀï»þ¤òÀ¸¤¤ë¼Ô¤Î¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¡¢³§¤«¤é¾ú¤µ¤ì¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬¡¢¾Ë±ì¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÈó¾ï»þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï³¤·³Ê¼¤Î¿å±Û¡£Àï¤¤¤òµñ¤ßÂ³¤±¤ë¿å±Û¤â¤Þ¤¿ÉÂ¿Í¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¶¤Ë¡¢Àï¤¤¤Ø¿È¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÁ°È¾¤ÏÀï¤¤¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿ÃË¤È¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ë¡£¤½¤ì¤¬¸åÈ¾¡¢·ã¾ð¤Ë¶î¤é¤ì¤ëÃË¤Ø¥¬¥é¥ê¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å±Û¤È¤¤¤¦ÃË¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤êµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êª¸ì¤ËÌò¤ò°Ñ¤Í¤Ê¤¬¤éÍÏ¤±¹þ¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àï¤¤¤Ë·ñ¤ó¤ÀÃË¤¬¡¢Áþ¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿¿´¤Ç½Æ¤ò¼è¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¹³¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÏµðÂç¤Ê½ÐÍè»ö¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»þ¡¢´ÊÃ±¤ËÀ¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»þ¤Î¿´¾ð¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£¿å±Û¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ìÌÌ¤ËÎ×¤ó¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¼Çµï¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡¢²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜÅÚ¤Î¡¢½Æ¸å¤ÎÉÂÅï¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÀïÁè¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£·³¤Ï¤½¤Î»ÜÀß¤Ë¥½Ï¢Ì©»È¤ò¾·¤ÏÂÊ¿¹©ºî¤ò²èºö¤¹¤ë¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ëº®Íð¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡Àï¤¤¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ê¿²º¤ò¿¯¤¹¡£ÌÂ¤ï¤º¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¼Ô¤È»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¼Ô¡£¿Í¤Î²¿¤ò»Ø¤·¤Æ¶¸µ¤¤È¸Æ¤Ö¤Î¤«¡£
¡¡¾¼ÏÂ20Ç¯¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Âç¤¤Ê½ý¤òÉé¤Ã¤¿Æü¤«¤éÌä¤¤¤«¤±¤ëºîÉÊ¡£ÉñÂæ¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÇÑ¹»¤Ç¤¢¤ë¡£Êª¸ì¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤À¡£
¡Ö¾ì¤Ë½É¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òËÍ¤Ï»þÂå·à¤Ç²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢±Ç¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤ÇºÙ¤«¤Ê±é½Ð¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºî¶È¤¬¡¢Ìò¤ä¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°áÁõ¤òÃå¤Æ·úÊª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Èµ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¤·¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡ËÜºî¤Ï²áµî¤È¸½Âå¤ò·ë¤ÖÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£80Ç¯Á°¤Ë¤â¡¢À¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬³Î¤«¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤È¿Í¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¡£¾æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õ´Ö¤ò·à¾ì¤ËÀß¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ï¤é¤À¤ê¤å¤¦¤¸¡¿1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£92Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥é¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¼¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÆ°¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡Ø49Æü¤Î¿¿¼Â¡Ù¡¢ÉñÂæ¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
