¤Ê¤¼¹Åç¤ÏÂçÅÔ²ñ¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÃÏ²¼Å´¡×¤¬¤Ê¤¤¤Î¡© ²áµî¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡×Vs.¡ÖÃÏ²¼Å´¡×¤Î¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¤È¤Ï
¡¡ÆÍÁ³¤À¤¬¡Ö»ÔÆâ¤ËÃÏ²¼Å´¤¬¤Ê¤¯¡¢¾è¤êÆþ¤ì¤Î·×²è¤â¤Ê¤¤100ËüÅÔ»Ô¤Ï¡¢¤É¤³¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤Î³¹¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÃã¤¹¤®¤ë¡Ä¡Û¹ñ¤Ë¤â¼¸¤é¤ì¤¿¡¢¹Åç¡Ö¸¸¤ÎÃÏ²¼Å´·×²è¡×¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î°·¤¤¤Ç¤¤¤¦¡ÖÃÏ²¼Å´»ö¶È¼Ô¡×¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¸òÄÌ¶É¡¦Âçºå¥á¥È¥í¤Ê¤É¡Ë¤ò´ð½à¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏ²¼Å´Ï©Àþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Àîºê»Ô¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤â¡¢¼ÖÎ¾¼«ÂÎ¤Ï¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ²¼Å´»ö¶È¼Ô¤Î±Ø¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢¾è¤êÆþ¤ìÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢11»Ô¡Ê23¶è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¤¦¤Á¡Ö¹Åç¸©¹Åç»Ô¡×¡¢¤¿¤À1¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï²áµî¡¢¤³¤Î¹Åç»Ô¤ËÃÏ²¼Å´¤òÁö¤é¤»¤ë·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµÃã¤¹¤®¤ë·×²è¤È¤·¤Æ¹ñ¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¹Åç»ÔÌ±¤ÎÂ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÈÂÐÎ©¤·¤ÆÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¹Åç¤ÎÃæ¿´³¹¡¦»æ²°Ä®¤ò¼ÖÁë¤«¤éÎ×¤à¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Á´¹ñ¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡ÖµðÂçÃÏ²¼Å´¡×¤Î·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡¹Åç»Ô¤Ï¡¢Ãæ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ëÌó120Ëü¤Î¿Í¸ý¤òÍÊ¤·¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÅìµþ23¶è¤ÎÌó1.5ÇÜ¡Ê905Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë»Ô³¹ÃÏ¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¶¹¤¯¡¢¹Ù³°¤«¤é¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤òÃ´¤¦JR²ÄÉôÀþ¤ä¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îº®»¨Î¨¤òµÏ¿¤¹¤ëÂ¾¡¢Æ»Ï©¤â³ÆÃÏ¤Ç¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¹Ù³°¡Á»Ô³¹ÃÏ¡×°ÜÆ°¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹Åç»Ô¤Ï830²¯±ß¤â¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¡¢¤ß¤º¤«¤éÃÏ²¼Å´¤Î·úÀß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÇÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ù³°¤Î¹ñÅ´Ï©Àþ¤Ø¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤ÇÌó90¥¥í¤Ë¤âµÚ¤ÖÄ¾ÄÌ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÃÛ¤¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤âÃÏ²¼²½¤·¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÈÆ±°ì¥Û¡¼¥à¾è¤ê´¹¤¨¡×¡ÖÀî¤Î¾å¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·ÀßÈ÷¡×¡¢¹Ù³°¤Ç¤Ï¡Ö¾è¤êÆþ¤ìÀè¤Î¹ñÅ´Ï©Àþ¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë°ÜÅ¾¡×¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êÀè¿ÊÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ã´³¹¶¤á¤¹¤®¤¿Å´Æ»·×²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹Åç»Ô¤¬»Ä¤·¤¿»ñÎÁ¡Ö¹ÅçÅÔ»Ô¹âÂ®Å´Æ»·×²è¡×¡Ê1971Ç¯¡Á1974Ç¯¤Î´Ö¤Ë3ÅÙÈ¯¹Ô¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾ÜºÙ¤ÊÏ©Àþ¿Þ¤ä¼ÖÎ¾¡¦¼ÂºÝ¤Î±¿¹Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¹îÌÀ¤Ëµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ²¼Å´·úÀß¤òËÜµ¤¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤Î»ñÎÁ¤ò´ð¤Ë¡¢¼Â¸½¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¸¸¤ÎÃÏ²¼Å´¡×¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¹Åç±Ø¡ÁÃæ¿´ÃÏ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹²þÁ±¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¹Åç»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡×¤Ï¡¢³µÎ¬¤ò¼¨¤¹¤È¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦ÅìÀ¾Àþ¡Ê¸þÍÎ±Ø¡Á»æ²°Ä®±Ø¡ÁÀ¾¹Åç±Ø¡§9±Ø¡¦9.7¥¥í¡Ë
¡¡¢¨¹ñÅ´»³ÍÛËÜÀþ¡¦¸âÀþ¤ËÄ¾ÄÌ
¡¦¸ñ¾ë¡Ê¤ê¤¸¤ç¤¦¡ËÀþ¡ÊÌð²ì±Ø¡Á¹Åç±Ø¡ÁÊ¿ÏÂÂçÄÌ¤ê±Ø¡Á²£Àî±Ø¡§8±Ø¡¦8.1¥¥í¡Ë
¡¡¢¨¹ñÅ´·ÝÈ÷Àþ¡¦²ÄÉôÀþ¤ËÄ¾ÄÌ
¡¡·×²è¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¹Åç»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¹Ù³°¤ØÁö¤ë¹ñÅ´Ï©Àþ¤Ø¤Î¾è¤êÆþ¤ì¡×¤À¡£ÅìÀ¾Àþ¡¦¸þÍÎ±Ø¤«¤é¤Ï»³ÍÛËÜÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¸âÀþ¡¦¹±Ø¤Þ¤Ç¡Ê27.8¥¥í¡Ë¡¢¸ñ¾ëÀþ¡¦²£Àî±Ø¤«¤é²ÄÉôÀþ¡¦²ÄÉô±Ø¤Þ¤Ç¡Ê14¥¥í¡Ë¡¢Ìð²ì±Ø¤«¤é·ÝÈ÷Àþ¡¦²¼¿¼Àî±Ø¤Þ¤Ç¡Ê12¥¥í¡Ë¤È¡¢¾è¤êÆþ¤ìµ÷Î¥¤ÏÃÏ²¼Å´ËÜÂÎ¤Î17.8¥¥í¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤·¤Î¤°¡£
¡¡¹ñÅ´¤«¤éÃÏ²¼Å´¡¦»äÅ´¤Ø¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤¤¤¦¤ÈÅìµþ¥á¥È¥í¡¦ÅìÀ¾Àþ¤ÈJRÃæ±ûÀþ¡¢Ê¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¤ÈJRÃÞÈîÀþ¤Ê¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾è¤êÆþ¤ìµ÷Î¥¤¬3Êý¸þ¤ÎÊ£¿ôÏ©Àþ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ÊÄ¾ÄÌ¤ò·×²è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤â¤¤¤Þ¤â¹Åç¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¹Åç±Ø¤Ï¼ã´³³¹³°¤ì¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¿´³¹¤«¤éÌó2¥¥íÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ù³°¤«¤é»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¹Åç±Ø¤ÇÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é10Ê¬¾¯¡¹¤È¤¤¤¦°ÜÆ°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ²¼Å´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÃÏ²¼Å´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡×¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡©
¡¡»ÔÆâ¤ÎÃÏ²¼Å´¶è´Ö¤Ï¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÂåÂØ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÅçÅÅÅ´¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ï¡¢1963Ç¯¤Ëµ°Æ»ÉßÆâ¤Ø¤Î¼ÖÎ¾¾è¤êÆþ¤ì¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ê¤é»þÂ®10¡Á15¥¥í¤Ç¤¢¤ëÊ¿¶ÑÂ®ÅÙ¤¬¡¢¹Åç¤Ç¤Ï»þÂ®5¥¥í¤È¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÆßÂ¤Ç¤·¤«Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼ÖÎ¾¤¬¸Å¤¤¡¢»þ´ÖÄÌ¤ê¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¡¢ÃÙ¤¤¡×¤È»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤òÍÊ¤¹¤ë¹ÅçÅÅÅ´¤Ï1966Ç¯¤ËÀÖ»ú¤ØÅ¾Íî¡¢¼ÒÆâ³°¤ÇÇÑ»ß¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»´¾õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏ²¼Å´¤Ê¤éÆ»Ï©½ÂÂÚ¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤º¡¢½êÍ×»þ´Ö¤ò°µÅÝÅª¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¡¢1Î¾100¿Í¡¦8Î¾ÊÔÀ®¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ê¤é¿ôÉ´¿Í°Ê¾å¤ò¿ôÊ¬¤ª¤¤Ë±¿¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢1Î¾Ã±ÂÎ¤Ç¿ô½½¿Í¤·¤«±¿¤Ù¤Ê¤¤Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤È¤ÎÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤Îº¹¤Ï¡¢ÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÅìÀ¾Àþ¤È¤Û¤ÜÆ±¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¹ÅçÅÅÅ´ËÜÀþ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤ËÌòÌÜ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤Û¤ÜÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ²¼Å´·úÀß¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¹¾ÇÈ¡¦±§ÉÊÊýÌÌ¤Ø¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¤ß¡¢·ÐÏ©¤òÊÑ¤¨¤¿¾å¤ÇÂ¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊ¿ÏÂÂçÄÌ¤ê¡×¤Ê¤ë¿·±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÈÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤òÃÏ²¼¤ÎÆ±°ì¥Û¡¼¥à¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤¤ë·×²è¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤ÇÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡ÖÃÏ²¼Å´¡¦Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¶¦Æ±±Ø¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢·×²è¤Ï¤È¤óºÃ¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ÃÏ²¼Å´¤ò·úÀß¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤Ãæ¤Î1967Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¶è´Ö¤«¤é¤É¤Î¶è´Ö¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¤«¡×¤Ê¤ÉÅÔ»Ô´Ö¤Î°ÜÆ°¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ó¥È¥ê¥Ã¥×Ä´ºº¡×¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ»°ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÛÄê¥ë¡¼¥È¤âºÇ½ª°Æ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»ö¶È²½¡¦Ãå¹©¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß--¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï·úÀß¤Ë»ê¤é¤º¡¢ËÄÂç¤ÊÄ´ºº¤ÏÌµ¤Ëµ¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë¿Í¸ý120Ëü¿Í¤Þ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë¤Û¤É¤ËµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¹Åç»Ô¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÃÏ²¼Å´·úÀß¤Ï¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ÃÏ²¼Å´¤Î·úÀß¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢830²¯±ß¤È¤¤¤¦¹©»öÈñÍÑ¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤ä¡¢¹©»ö´ü´ÖÃæ¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖÆ»Ï©³«ºï¡×¤ÎÀ§Èó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ëº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂêÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñÅ´¡¦¹ñ¤«¤é¤Î¾è¤êÆþ¤ìµñÈÝ¡×¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ²¼Å´¤Î·úÀß¤òµÄÏÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×Ë¾¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤»¤¤¤«¡¢ÃÏ²¼Å´¼ÖÎ¾¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¹ñÅ´Ï©Àþ¤Î²þ½¤¤Ë¤â¡¢ÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¡£È¯°Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¤Ç¡Ö¸âÀþ¤ÎÊ£Àþ²½¡×¡Ö³¤ÅÄ»Ô±Ø¶áÊÕ¤Î¹â²Í²½¡×¡Ö·ÝÈ÷Àþ¤ÎÅÅ²½¡×¤Ê¤É¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½ºß¤Ç¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ö¹à¤¬¡¢·×²è½ñ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ¤«¤éÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¡ÖÌµÃã¤¹¤®¤ë·×²è¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö²ÄÉôÀþ¤Î²þÎÉ¡×¤À¡£¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¤â¤È¤â¤È»äÅ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ±Ø´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢ÀþÏ©¤Îµ¬³Ê¤âÅö»þºÇ¿·¤ÎÃÏ²¼Å´¼ÖÎ¾¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¡¢ÀþÏ©¤ï¤¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê½»Âð¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê£Àþ²½¤Ï¤ª¤í¤«¥Û¡¼¥àÁýÀß¡¦±äÄ¹¤¹¤é¤Ò¤È¶ìÏ«¤¹¤ë¤¢¤ê¤µ¤Þ¤À¡£
¡¡¤³¤Î²ÄÉôÀþ¤ËÃÏ²¼Å´¼ÖÎ¾¤ò¾è¤êÆþ¤ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¹Åç»Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¿·Æ»³«ºï¡¦²ÄÉôÀþÉÕ¤±ÂØ¤¨¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÄó°Æ¤ò¹ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£²ÄÉôÀþ¤ÎÀ¾Â¦¡¢ÃÏ¿Þ¤Ç¾È¹ç¤¹¤ë¤È¸½ºß¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¹ÅçµÀ±à¡×¤ÎÀ¾Â¦¤¢¤¿¤ê¤ËÆîËÌ¤ØÉý¹¤¤¿·Æ»¤ò´Ó¤¡¢Ãæ±ûÉô¤Ë²ÄÉôÀþ¤ò¡Öde-press¡×¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¡Ö·¡³ä¡×¤Î°Õ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ë¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤¬¡¢»ñÎÁ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î·úÀßÈñÍÑ¤ÈÊÌ¤Ë¡¢500²¯±ß¤Î¹©Èñ¤È320¸Í¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤òÍ×¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¹ñÅ´¤Î²þÎÉ¹©»ö¤Ë¤«¤±¤ëÈñÍÑ¤Ï100²¯±ß¤¬¤»¤¤¤¼¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅê»ñ¤ò¡¢Åìµþ¤Ç¤âÂçºå¤Ç¤â¤Ê¤¯¹Åç¤ËÅê²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö¹ñÅ´¤ÎºâÀ¯°²½¤ÇÂçÂ¢¾Ê¡¦±¿Í¢¾Ê¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê·×²è¤ËÊä½õ¶â¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼è¤ê¤Ä¤¯Åç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¹Åç»Ô¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÉéÃ´¤·¤Æ¤ä¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¨¤ì¤Ð¿´¾Ú¤¬°ã¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡ÖÃÏ²¼Å´¤Î¹©»ö¤ä¹ñÅ´Ï©Àþ¤Î²þ½¤¡¦±¿±Ä¤òÃ¯¤¬¹Ô¤¦¤«¡×¤òÌÀµ¤»¤º»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËÜµ¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢¹ñ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Àá¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¸«¤ë¤È¡ÖÊä½õ¶â¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¡×¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤¤é¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Á´ÈÌÅª¤Ë¥à¥·¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÁò¼°¤ò½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¡×Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÈ¿·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¡¡ÌµÍý¶Ú¤¹¤®¤ë·×²è¤ÎÂ¾¡¢Í½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤âÀ¸¤¸¤¿¡£¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎµÞ·ã¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡¦¿Ê²½¡×¤À¡£
¡¡¹ÅçÅÅÅ´¤Îµ°Æ»Àþ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤¬¤â¤Ï¤ä»à¤ËÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡£¤³¤³¤Ç¡¢¹ÅçÅÅÅ´¤Î¿·¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÅÅ¼ÖÉôÌç¡×¤ÎÉôÄ¹¤Ë±ü·¦±ûÍº¡Ê¤ª¤¯¤¯¤Ü¡¦¤Ò¤µ¤ª¡Ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬ÃåÇ¤¤·¡¢ÇÑ»ß¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÁò¼°¤ò½Ð¤¹Ìò¤Ê¤éÃÇ¤ë¡×¤È¹ÅçÅÅÅ´¤ËÅ£¤ò»É¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÂ¸Ë´¤òÅÒ¤±¤¿²þ³×¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖºÂÀÊ¤¬ÇË¤ì¤¿¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼êË¥¤¤¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¤Îµâ¤ß¼è¤êºî¶È¤â²ÝÄ¹¡¦·¸Ä¹¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤¦¡×¡Ö¥Ð¥¹ÉôÌç¤¬ÇÑ´þ¤·¤¿¥Í¥¸¤òÅÅ¼ÖÉôÉÊ¤È¤·¤ÆºÆ³èÍÑ¡×--¤³¤¦¤·¤¿·ðÌóºö¤ò¡¢±ü·¦»á¤ò´Þ¤á¤¿´ÉÍý¿¦¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀÖ»úÉý¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò³°¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¥À¥¤¥äÍð¤ì¤Î¸µ¶§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Îµ°Æ»ÉßÆâÄÌ¹Ô¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÀþÏ©¾å¤Î¥¯¥ë¥ÞÁö¹Ô¡Ë¡×¤òºÆÅÙ¶Ø»ß¤¹¤Ù¤¯¹Åç¸©·Ù¡¦¼«¼£ÂÎ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥í¥Ó¡¼³èÆ°¡×¤È¤¤¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¡¢±ü·¦»á¤Ï³ÆÊýÌÌ¤Ë½ù¡¹¤ËÌ£Êý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¸©·Ù¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¾¥É¥¤¥Ä¤Ø¤Î»ë»¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢1971Ç¯¤Ë¡Ö¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Îµ°Æ»ÉßÆâÄÌ¹Ô¡×¤ò¶Ø»ß¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÅ¼ÖÍ¥Àè¿®¹æ¤ÎÀßÃÖ¡×¡Ö»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¶Ø»ß¡×¤Ê¤É¤ÇÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ï¥À¥¤¥äÄÌ¤ê¤Ë°ÂÄê¤·¡¢µÒÂ¤¬Ìá¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆ±Ç¯¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤â¿Ê¤ó¤À
¡¡¹ÅçÅÅÅ´¤È±ü·¦ÉôÄ¹¤Î¹¶Àª¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£Á´¹ñ¤ÇÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÇÑ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð1000Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÀÇ½¤Î¼ÖÎ¾¤ò¡¢1Î¾50Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç³ÆÃÏ¤«¤é¤«¤½¸¤á¡¢Á°¶áÂåÅª¤Ê¼ÖÎ¾¤ò°ìÁÝ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÎÌÍ¢Á÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢2Î¾¡¦3Î¾Ê¬¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¾èµÒ¤ò°ìµ¤¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¡ÖÏ¢ÀÜ¼ÖÎ¾¡×¤ò¼¡¡¹¤ÈÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¹Åç¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ï¡Ö¸Å¤Ü¤±¤¿¾®¤µ¤Ê¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¿ô½½¿Í¤òÄãÂ®¤Ç±¿¤Ö¡×¤â¤Î¤«¤é¡¢¡ÖºÇ¿·¤ÎÏ¢ÀÜ¼ÖÎ¾¤Ç100¿Í¡¢200¿Í¤ò¤½¤³¤½¤³Â®¤¯±¿¤Ö¡×Â¸ºß¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÃÏ²¼Å´¤ÎÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ²¼Å´¤À¤ÈÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¸¶Çú¥É¡¼¥àÁ°¡¦»æ²°Ä®¡¦Î©Ä®¡¦È¬ÃúËÙ¡Ä¡Ä¡×¤È200¡Á300¥á¡¼¥È¥ë¤ª¤¤Ë¾èµÒ¤ò½¦¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼ÖÂ¸Â³¡¦ÃÏ²¼Å´·úÀß¤ÎÃæ»ß¤ò´ê¤¦À¼¤âº¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤¬°ìµó¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¾å¡¢Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¹Ù³°¤Ø¤Î¹ñÅ´Ï©Àþ¾è¤êÆþ¤ì¡×¤âÀäË¾Åª¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î·úÀß¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½ù¡¹¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·×²è¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î©¤Á¾Ã¤¨¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃÏ²¼Å´¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖÃÏ²¼Å´°·¤¤¡×¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¡¢¤¢¤ë
¡¡¤½¤ì¤«¤é»þ¤¬¤¿¤Á¡¢¹Åç¤Ë¤Ï¸½ºß¡ÖÃÏ²¼Å´»ö¶È¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ìÉô¶è´Ö¤À¤±ÃÏ²¼Å´°·¤¤¡×¤Î¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó¡×¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1994Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡¢ËÜÄÌ¡Á¿·ÇòÅç±Ø¤ÎÌó1.9¥¥í¤ÇÃÏ²¼¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1744²¯±ß¤È¤¤¤¦·úÀßÈñÍÑ¤Î½þ´Ô¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÃÏ²¼Å´¤ò·úÀß¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏ²¼Å´·úÀß¤Î¹½ÁÛ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¡¢¤ª¤ª¤è¤½50Ç¯¤¬¤¿¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¹Åç¤ò¡Ö¤â¤·ÃÏ²¼Å´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¡¢Ä¯¤á¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤Î¤âÌÌÇò¤¤¡£³¹¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢Å´Æ»¡¦Æ»Ï©¤ò·úÀß¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢·ë¹½ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ¡Ë