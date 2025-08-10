新貝まゆアナ 高校生EXPOレポート！ （ABCテレビ）
先日お知らせしていた「高校生EXPO2025」が、7月30日に開催されました！
暑い中ご来場くださった皆さま、ありがとうございました。
練習やリハーサルを通して高校生のみなさんの想いに触れていたからこそ、当日の朝は”頑張れ！！”と心の中で応援しながら見守っていました。
そして迎えた本番--緊張を感じさせないひとりひとりのまっすぐな言葉や表情に、胸が熱くなりました。
堂々とした姿と力強い決意から、多くの刺激をもらいました。
私自身も司会や英語での場内アナウンスを担当させていただき、忘れられない一日となりました。
高校生のみなさん、これからもずっと応援しています！
新貝まゆ