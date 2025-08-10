¡Ô·ëº§È¯É½¡ÕÀä³¤¤Î¸ÉÅç¡¦ÀÄ¥öÅçºß½»¤Î41ºÐ½÷À¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤Â¼¡É¤ÇYouTuber¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É¡Ö¤³¤ó¤ÊÉÔÊØ¤Ê¾ì½ê¤Ë¼ã¤¤½÷À¤¬½»¤ó¤Ç¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¦¿Í¤â¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ°ì¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤Â¼¡¢ÀÄ¥öÅçÂ¼ºß½»¤ÎYouTuber¡¦º´¡¹ÌÚ²Ã³¨¤µ¤ó¤¬¡ÈÅçÊë¤é¤·¡É¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÌó360kmÎ¥¤ì¤¿¿Í¸ý156¿Í¡Ê2025Ç¯7·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¡¦ÀÄ¥öÅç¡£¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¾åÎ¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÌÌ¾¡ÖÀä³¤¤Î¸ÉÅç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÄ¥öÅç¤ÎÆü¾ï¤òYouTube¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ²Ã³¨¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åç³°¤Î¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÄ¥öÅç¤ÎÆü¾ï¤ÏÈóÆü¾ï¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹²Ã³¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¡ÈÅçÊë¤é¤·¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£·î2Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿²Ã³¨¤µ¤ó¤Ë¡¢ÀÄ¥öÅç¤ÎÆü¾ï¤òYouTube¤ÇÇÛ¿®¤·»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿Åç¤ÎÊÑ²½¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÀÄ¥öÅçÀ¸¤Þ¤ì¡¦ÀÄ¥öÅç°é¤Á¤Îº´¡¹ÌÚ²Ã³¨¤µ¤ó¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡Ö»Å»ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»Ï¤á¤¿ÀÄ¥öÅç¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÈ¯¿®
¡¡ÀÄ¥öÅç¤Ë¤Ï¹â¹»¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤ËÅìµþËÜÅÚ¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó20Ç¯´ÖËÜÅÚ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¡¢Éã¤ÎÂ¾³¦¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀÄ¥öÅç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÄ¥öÅç¤ÎÊë¤é¤·¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥í¥°¤ÈSNS¤Î±¿±Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÀµÄ¾¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤Ç²Ô¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÀÄ¥öÅç¤ÎÊë¤é¤·¤ä´Ñ¸÷¤Î¾ðÊó¤Ã¤Æ¤Û¤ÜÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¥öÅç¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ä¶ÊÝ¸îNGO¡ÖOne Green Planet¡×¤Î¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤ë¤Ù¤À¤³¦¤ÎÀä·Ê13Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àä·Ê¤À¤±ÅÁ¤¨¡¢¼Â¾ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÄ¥öÅç¤Î¾ðÊó
¡¡¤Ç¤â¡¢ÀÄ¥öÅç¹Ô¤¤Î¥Ø¥ê¤Ï¡¢1Æü1²ó¤Î±¿¹Ò¤Ç¡¢9¿Í¤·¤«¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ø¥ê¤ÎÂ¾¤ËÏ¢ÍíÁ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÇ³³ÀäÊÉ¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤ÇÉ÷¤ä¡È¤·¤±¡É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢½¢¹ÒÎ¨¤Ï5³äÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£160¿ÍÄøÅÙ¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤À¤«¤é¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¿©»ö¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°û¿©Å¹¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÀÄ¥öÅç¤ÎÀä·Ê¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Â¾ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÀÄ¥öÅç¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Á¥¤Î·ç¹Ò¤¬Â³¤¤¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤êµ¢¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤ËÀÄ¥öÅç¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿´¹½¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÀÄ¥öÅç¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÀä·Ê¤¬¸«¤ì¤ë¤é¤·¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤·¤«»ý¤¿¤º¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÄ¥öÅç¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¡È¥Ð¥º¤Ã¤¿¡É¡ÖÆþ¹Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Á¥¡×¤ÎÆ°²è
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ö¥í¥°¤ÈSNS¤ò»Ï¤á¤¿¾¯¤·¸å¤Ë¡¢YouTube¡ÖÀÄ¥öÅç¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¤á¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þÀÄ¥öÅç¤Î¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ÏADSL¡£½½¿ôÊ¬¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ô»þ´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢YouTube¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â2021Ç¯¤Ë¡¢¸÷¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÆÎÌ¤ÎÂç¤¤¤Æ°²è¤âµ¤·Ú¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²þ¤á¤ÆYouTube¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¥öÅç¤Î¹Á¡Ö»°Êõ¹Á¡×¤ËÁ¥¤¬Æþ¹Á¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2021Ç¯9·î¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤Æ¤«¤é9¤«·î¸å¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÆ°²è¤¬¡È¥Ð¥º¤Ã¤¿¡É¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢Á¥¤¬Æþ¹Á¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢Æþ¹Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ°²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Á¥¤¬¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤ÇÇÈ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£°ÂÁ´¤ËÀÜ´ß¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢º£¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³¤Ï©¤ò°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤é¿ôÀé²ó¤«¤é¤è¤¯¤Æ¿ôËü²óºÆÀ¸¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤Ï½éÆü¤Ç10Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤ÆºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢250Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÄ¥öÅç¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Æ°²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤«¤é4Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¸«¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö²¿¤³¤ì¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡¤½¤·¤Æ2022Ç¯¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¡ÖÀÄ¥öÅç¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬200Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤ëÎ¹·ÏYouTube¡Ö¥¸¥ç¡¼¥Ö¥í¥°¡×¤ÇÀÄ¥öÅç¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀÄ¥öÅç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ¥öÅç¤Ï¡¢Åç¹¥¤¤äÎ¹¹¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ì¿ÍÎ¹¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ê¤É¤â¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²Ã³¨¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ÇÀÄ¥öÅç¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤³¤ì¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤È¤¤É¤ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²¿¤â¤Ê¤¤ÉÔÊØ¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡ÖÉáÃÊ¤ÏÅìµþËÜÅÚ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤Î»þ¤À¤±¤ï¤¶¤ï¤¶Åç¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÅçÊë¤é¤·¡É¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡ÖÉÔÊØ¤Ê¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀÄ¥öÅç
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¯¤·´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÀÄ¥öÅç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÅÔ²ñ¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥Ø¥ê¤ÎºÂÀÊ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢Á¥¤Î½¢¹ÒÎ¨¤â¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¹Ô¤¤Å¤é¤¤Åç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤È¥Ø¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¾è¤ê´¹¤¨»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¤â3»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤À¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÅìµþËÜÅÚ¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Amazon¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¨¤ë¤·¡¢±Ç²è¤À¤Ã¤ÆNetflix¤äAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡ÖÉÔÊØ¤Ê¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆ°²è¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¼ã¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÇÃÈ¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤â½ý¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢²º¤ä¤«¤ÇÊ¿ÏÂ¤ÊÀÄ¥öÅç¤ÎÆü¾ï¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢Ê¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿ÏÂ¤¹¤®¤ë¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ë¥Ð¥º¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÀÄ¥öÅç¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ï¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÄ¥öÅç½Ð¿È¼Ô¤äÅçÌ±¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Ø
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÆÃ¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Åç¤ò½Ð¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£ÀÄ¥öÅç¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¿ÇÎÅ½ê¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤òÍýÍ³¤ËÅç¤òÎ¥¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ä»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÅç¤òÎ¥¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÅç¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅçÆâ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡ÖÀÄ¥öÅç¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É÷·Ê¤äÆü¾ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ªº×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÅçÌ±¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤ò¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï»þ¡¹¡¢¡ÖËÜÅÚ¤ÎÍ§Ã£¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤«¤é¡¢º£ÅÙ»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ï²¶¤ò±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤ó¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Î³èÆ°¤¬¡¢Åç¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¥öÅç¤ËÍè¤ëÁ°¤Î¿´¹½¤¨10Áª¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬°ÂÁ´¤ËÅç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á¥¤¬·ç¹Ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢½É¤ÏÉ¬¤ºÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È°ÜÆ°¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ËÅç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡YouTube¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅçÌ±¤â´Ñ¸÷µÒ¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÖÀÄ¥öÅç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢»ä¤ÎÌò³ä¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
