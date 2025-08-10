Ãæ±ÛÅµ»Ò¡¡Êì¹»¡¦º´²ìËÌ¤Î½éÀïÆÍÇË¤ò¹Ã»Ò±à¸½ÃÏ´ÑÀï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¡¤¤¤¤»î¹ç¡×¡¡10²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæ±ÛÅµ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Êì¹»¡¦¸©Î©º´²ìËÌ¹â¤Î½éÀï¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº´²ìËÌ¡¢¹Ã»Ò±à½éÀï¡¢¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÊì¹»¤Î¾¡Íø¤ò´î¤Ó¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!!!!¡×¤È¸½ÃÏ´ÑÀï¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¡¤¤¤¤»î¹ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä´°Á´ËÉÈ÷¤ÎÆü¾Æ¤±ÂÐºö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤¡¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡º´²ìËÌ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀÄÍõÂÙÅÍ¤È¤Î1²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢4¡½4¤ÎÆ±ÅÀ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿±äÄ¹10²ó¡¢1»àËþÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢2Ç¯À¸¤Î»³²¼ÂÙÄÐ¤¬Êá¼êÁ°¤Ë¥¹¥¯¥¤¥ºÀ®¸ù¤ò·è¤á¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç18Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ»ÃÏ¤Ë¹»²Î¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£