¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¼Ö2Âæ¤¬¾×ÆÍ 59ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¡Ú¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®»Ô¡Û
9Æü¸á¸å¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Î¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¼Ö2Âæ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç59ºÐ¤Î½÷À¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï½½ÆüÄ®»Ô¤Î¹ñÆ»252¹æ¡¢±Û¥öÂô¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Çðºê»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢°ËÁÒÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó(59)¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¡¢ÀéÍÕ¸©¤«¤é¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ(39)¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÁÒ¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢½½ÆüÄ®»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢°ËÁÒ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ÏÇðºê»ÔÊýÌÌ¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¼Ö¤Ï½½ÆüÄ®»ÔÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¤ÎÇËÂ»¾õ¶·¤«¤é¡¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
