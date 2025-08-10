2.5次元グループ騎士X - Knight X -（ナイトエックス）が9日、公式YouTubeチャンネルに、メンバー4人が実写で出演する新曲「XSlay」のミュージックビデオ（MV）を公開した。5月に騎士Aから騎士X改名して、人気YouTuberタケヤキ翔が加入。その新体制の4人では、初の実写MVとなった。

2.5次元グループは、ライブステージと握手会イベント以外では、素顔を公開しない活動形態だが、騎士Xは新体制後は、もともと素顔で活動していたタケヤキ翔だけでなく、ばぁうも動画配信で素顔を公開。マスク姿の実写での活動も、頻度が高まっている。今作も、その一環だ。

「YESしか言えない社会にバツ(×)」を叩きつけ、”お前が主役になれ。なれないならオレたちがバツ(×)になってやる”という、日本の消極的な世相に一石を投じるメッセージを込めた新曲となった。廃墟の建物で撮影した4人は、内なる鬱憤を爆発させるかのようなパフォーマンスを披露している。

ばぁうは「気持ちをすごく込めた、受け取ってくれ」、しゆんは「初の実写MV、たくさん愛してくれる？」、タケヤキ翔は「ここから伝説をはじめよう」と呼び掛けた。13日には、この新曲などを引っ提げて、新体制での初ライブ、東京・日本武道館公演を開催する。