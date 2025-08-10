“常勝軍団”の予選敗退に、衝撃が走った。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Bリーグ2位決定戦、チーム天彦 対 チーム永瀬が8月9日に放送された。過去2度の優勝を誇るチーム永瀬だったが、本戦進出をかけた大一番に3勝5敗で敗退。初の予選敗退を喫したリーダーの永瀬拓矢九段（32）は「とても残念」と肩を落としていた。

【映像】羽生九段の振り飛車採用！にテンションが上がる両軍

今期は顔ぶれを一新し、“レジェンド”羽生善治九段（54）、佐々木勇気八段（31）をメンバーに迎えたチーム永瀬。初戦のエントリーチーム戦では5勝2敗と好発進したものの、Bリーグ1位決定戦では藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチーム藤井にストレート負けを喫し、2位決定戦に回ることとなった。

予選突破をかけた大一番では、ドラフト会議で元チームメンバーの増田康宏八段（27）をかけて壮絶なくじ引き合戦を繰り広げた佐藤天彦九段（37）のチーム天彦と激突。2度のリーダー対決のほか、元チームメイト対決の永瀬九段VS増田八段戦など激闘を繰り広げたが、通算成績3勝5敗で敗退することとなった。

メンバーの総合力からみても、今期も優勝筆頭候補だったチーム永瀬。しかし、波乱とも言える結果にファンには衝撃が走った。ABEMAの視聴者からも「すごいチームだったのに」「なんと敗退」「永瀬と稲葉が消えるとはな」「チーム永瀬敗退悲しい」「チーム永瀬予選敗退です、、これは予想外」と多数のコメントが押し寄せることとなった。

6回目の大会参戦で初めて予選敗退を喫した永瀬九段は、「決着局に出たが、増田さんに敗れてチーム敗退が決まったのはとても残念」とがっくり。「増田八段とはずっとチームを組んできた。指したいなと話していたのでそれが叶って良かったが、勝って第9局につなげることができず、リーダーとして申し訳ないと思っています」と肩を落としていた。

また、「羽生先生は子どもの頃から今も憧れていて、佐々木さんは長年の腐れ縁。大尊敬している先輩と一番長く時間を共にしている人と優勝を目指したかったが、相手が強かった」と敗退を残念がる表情も、今期の名シーンに刻まれることとなった。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）