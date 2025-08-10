【闘病】なぜ自分が? 「多発性硬化症」と『潰瘍性大腸炎』の2つ難病に侵されて…

成人を迎えた矢先、突然足が動かなくなり「多発性硬化症」と診断された池田竜太さん。その数年後には「潰瘍性大腸炎」も発覚し、2つの難病を抱えることとなりました。戸惑いや葛藤を抱えながらも前向きに治療と向き合い、現在も自分らしく日常を送っています。発症から現在までの思いを伺いました。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2022年1月取材。

体験者プロフィール：

池田 竜太

東京在住。1993年生まれ。母親と祖父母の４人暮らし。趣味は食べ歩き。発症時は、大学生で就職活動が始まる直前。第一希望の企業にはインターンシップに行けずに断念。その後、新たに働きたい会社を見つけ内定をもらう。さまざまな活動を通して、難治性疾患を複数持っている人同士で話せる場を作ってみたいと思っている。

記事監修医師：

村上 友太

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

はじめは違う診断名を受ける

編集部

病気が判明した経緯について教えてください。

池田さん

2013年、成人の祝いとして旅行に連れて行ってもらっていました。旅行から帰ると、突然左足首が上に上がらなくなり、整形外科を受診したのです。このときは、飛行機の席が狭かったので、「腓骨神経麻痺」を起こしているとの診断でした。そのときは就職活動がはじまる直前でした。

編集部

では、そこからどのようにして「多発性硬化症」が発覚するのですか？

池田さん

最初の整形外科では「時間が経てば治る」との診断でしたが、1週間も経つと足首だけではなく、左足全体を持ち上げられなくなっていました。それから、セカンドオピニオンを受けて、はじめて多発性硬化症疑いとの診断を受けました。

編集部

疑いということは確定ではなかったのですね。

池田さん

そうですね。そこから父が多発性硬化症で有名な病院を探してくれました。「息子がこの病気かもしれない。検査をしてください。お願いします」と相談に行ってくれたのです。

編集部

その病院で診断をもらえたということですか？

池田さん

はい。転院をして、その病院で造影剤を使ったMRI検査を受けました。脳の炎症や出ている症状、またステロイドパルスがよく効いたこと、検査結果からみて、多発性硬化症の確定診断をされました。

病気の症状と治療方法

編集部

多発性硬化症とはどのような病気ですか？

池田さん

多発性硬化症は自己免疫疾患です。自分の免疫が、本来守るはずの自分を攻撃してしまう病気で、「再発」と「寛解（症状が治まっている状態）」を繰り返します。再発を防ぐために薬を使います。一般的に使われているのは自己注射。現在は内服薬も出ていますが、患者の状態や個人の状態によって使えない薬もあるようです。

編集部

多発性硬化症以外にも病気を患っていると聞きました。

池田さん

はい。2018年11月頃、お腹を壊したので総合病院を受診しました。この時、血便が出まして、便器を真っ赤にしています。そこで消化器内科を受診するように言われ、現在通院している病院の消化器内科に受診し、精密検査を受けました。結果、「潰瘍性大腸炎」の確定診断となりました。

編集部

どのように治療を進めていくと医師から説明がありましたか？

池田さん

多発性硬化症に関しては、「症状が出ているときは入院をして、ステロイドパルス療法をおこない、症状が治まったら、アボネックスという自己注射をしてもらうことになる」と言われました。また「薬が効いて安定すれば、日常を普通に過ごせる」「もちろん再発した際は、適宜入院や通院をして治療する必要がある」とも。潰瘍性大腸炎については、「服薬を継続する必要がある」とのことでした。

編集部

病気が判明したときの心境について教えてください。

池田さん

「なぜ俺が。悪いことしていないのに……。人生これからなのに。意味がわからない」と。でも、検査を受けて病名がはっきりと分かったときは、安心しました。そして2つも難病を持ったときは「親父も潰瘍性大腸炎を患っているし、今後は悪化させないために気を付けていこう。絶対、治してやる」と前向きに、気合を入れました。

編集部

潰瘍性大腸炎では、どのような流れで入院したのですか？

池田さん

主に検査のための入院という形でした。この時人生で初めて身体にカメラを入れられています。

編集部

お薬についても教えてください。

池田さん

多発性硬化症で最初に使用していたのは、アボネックスです。アボネックスという注射は、週に一度の筋肉注射です。もう1つは、注射製剤のコパキソンという薬ですが、こちらは1日1回、皮下注射します。私が使用した注射製剤は以上の2つです。しかし、私はどちらも効果が弱かったので中止となりました。3つ目の薬として内服薬の、テクフィデラを使用しましたが、これもあまり効果がありませんでした。次に使用した薬は、今も使用している、タイサブリになります。タイサブリは点滴薬です。通常は4週間に1度ですが、進行性多巣性白質脳症（PML）の副作用が怖いため、薬の導入期間を終えてからは、副作用が出ていないとされる5週間に1度使っています。潰瘍性大腸炎はアサコールという飲み薬を毎食後飲んでいます。

