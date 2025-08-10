¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¹¥µ¡¹¤²¤ëÇúÂ®¡È180¥¥í¡ÉÃæÁ°ÂÇ¡¡8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥áー¥¯
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²óÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢£Âè1ÂÇÀÊ»°¿¶¤Î¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¶¯¿¶
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½øÈ×¤«¤é¹¥ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡¢¹¥µ¡¤ò¹¤²¤ë°ìÂÇ¤ÇÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
Î¾¥Áー¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢3²óÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£2»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ð¥·¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Î½éµå¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢³ÑÅÙ14ÅÙ¡¢Â®ÅÙ112.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó180.2¥¥í¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´ÖÊý¸þ¤Ø¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Êー¤Ë¡£8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¸«»öÂª¤¨¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥áー¥¯¡£ÂçÃ«¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÂÐ±þÎÏ¤¬À¸¤¤¿°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£