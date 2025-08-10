¥Ý¥±¥â¥ó¤ËMLB¿·²øÊª¤¬ÂçÀä¶«¡¡·ã¥ì¥¢¥«¡¼¥É°ú¤Åö¤ÆÊø¤ìÍî¤Á¤ë201cm¤ËÊÆ¶¦´¶¡Ö¿´¤Ï»Ò¤É¤â¡×
¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¡Ö¥ê¥¶¡¼¥É¥ó¡×¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¤È¡Ä
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Ë¸½¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¡È²øÊª¡É±¦ÏÓ¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬À¸¤ó¤ÀÄ¶ÍÌ¾¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î·ã¥ì¥¢¥«¡¼¥É¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¾ìÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£23ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î»Ò¤É¤â¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÈà¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®165¥¥í¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼Åê¼ê¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È1Ëç1ËçÆâÍÆ¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î1Ëç¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢·ã¥ì¥¢¥«¡¼¥É¤Î¡Ö¥ê¥¶¡¼¥É¥ó¡×¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÂçÀä¶«¤·¤¿¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Ï¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë1¥»¥ó¥Á¤ÎµðÂÎ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤½¤é¤»¤Æ¡¢¥¤¥¹¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤òMLB¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤¬¥ì¥¢¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥ê¥¶¡¼¥É¥ó¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤¹¤ë¤Î?!¡×
¡Ö»ä¤Ï°ìÀ¸¤½¤ì¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À!!!!!!!¡×
¡Ö¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬Í§¾ð¤ÎÎÏ¤À¡×
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¹¥¤¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡×
¡Ö¹¬±¿¤À¡×
¡Ö1999Ç¯¤Î²¶¤ß¤¿¤¤¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖºÇ¹â¤Î»Ò¤É¤â¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÈà¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤ÏºÇ¹â¤À¤è¤Ê¡×
¡Ö¿´¤Ï¤¿¤À¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¹¥Ä´¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬7Ï¢¾¡¤òÇ¼¤á¤¿8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¸å¤Î¸÷·Ê¡£¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈÏ¢¾¡¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Ïº£µ¨¡¢7»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·4¾¡1ÇÔ¡£33²ó1/3¤òÅê¤²47¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë