¡ÖÎ®¤· ¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡×¤ò³«ºÅ¡¢Åìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¤Ç¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤àÎÃÂÎ¸³ ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÅ·Á³¿å¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°/¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï8·î7Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÆó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºÃæ±û¹¾ì¤Ç¡ÖÎ®¤· ¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÎÃÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¸Þ´¶¤ÇÎÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ä¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¦ÇÛÉÛ¡¢ÄÌ¹Ô¼Ô¤Ø¤Î»ë³ÐÅªÀÜ¿¨¤ò´Þ¤á¡¢Ìó30Ëü¿Í¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿¨¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ï·×Ìó2ËüËÜ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹15m¡¦¹â¤µ4m¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤«¤éÎä¤¨¤¿¡Ö¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡×¤òÎ®¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤ë»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¡£ÂÇ¤Á¿å¤Ë¤è¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤äÎÃ¤·¤²¤Ê¹á¤êÉÕ¤¤Î¤¦¤Á¤ïÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤Ç¡ÈÎÃ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ç¤â¤Î¤ì¤ó¤äÉ÷Îë¡¢É¹¿å¤Ç¤Î¥É¥ÖÄÒ¤±Å¸¼¨¤òÅ¸³«¤·¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÎÃ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼»ö¶ÈÉô¤Î¾®ÎÓ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼
ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥¦¥©¡¼¥¿¡¼»ö¶ÈÉô¤Î¾®ÎÓÎèÆà¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÎÃ¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2009Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡×¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼»Ô¾ì¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¶¯¤¯¿»Æ©¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤¬¼«¼çÅª¤ËÅ·Á³¿å¤òÇã¤¤»Ï¤á¤¿»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¹ó½ë²¼¤Ç¤ÏÎä¤¿¤¤Å·Á³¿å¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢±ö¤ä¥ì¥â¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿²Æ¸þ¤±¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹¡×
¤Þ¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¸³è¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢À¼¤òÊ¹¤¯µ®½Å¤Ê¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜ¤ªµÒÍÍ¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤âÎÃ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈÎÂ¥±é½Ð¤ò¶¯²½¡£¤Î¤ì¤ó¤äÉ÷Îë¤ÎÀßÃÖ¡¢É¹¿å¤Ë¥Ü¥È¥ë¤ò¿»¤·¤¿¡Ö¥É¥ÖÄÒ¤±¡×Å¸¼¨¤Ê¤É¤òÁ´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤È¤ÎÀÜÅÀ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍÆ´ï¥µ¥¤¥º¤ä¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Î³È½¼¤â¸¡Æ¤¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±è¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¡¢´Ä¶¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂÇ¤Á¿å¤Ë¤è¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤â
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾:¡ÖÎ®¤· ¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡×
¢¦³«ºÅ´ü´Ö:2025Ç¯8·î7Æü(ÌÚ)¡Á8·î10Æü(Æü)
¢¦»þ´Ö:³ÆÆü10:00¡Á18:00(ºÇ½ª¼õÉÕ17:45Í½Äê)
¢¦²ñ¾ì:Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º Ãæ±û¹¾ì(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è)
¢¦ÆâÍÆ:¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡×¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¡¢ÂÇ¤Á¿å¡¢¹á¤êÉÕ¤¤¦¤Á¤ïÇÛÉÛ¤Ê¤É
¢¦»²²ÃÊýË¡:ÅöÆüÀèÃå½ç¡¢ÌµÎÁ¡¢Í½ÌóÉÔÍ×
¢¨Ãí°Õ»ö¹à:º®»¨»þ¤ÏÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤ä»þ´ÖÀ©¸Â¤¢¤ê/Å·¸õ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê