¡ÚÅìÆüËÜÈÇ¡Û2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ö¤ª»û¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¡3°Ì¡ÖÁ±¸÷»û¡×2°Ì¡ÖÁý¾å»û¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡¥ê¥¯¥¹¥¿¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡Ë¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¤ª»û¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¸æ¼ë°õÄ¢¡×¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¿À¼Ò¤¬¤¤¤¤¤Í¡¦¤ª»û¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ª»û¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°ÅìÀ¾¥Ù¥¹¥È20¡×¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÈÇ¤Î¥Ù¥¹¥È3¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é6·î30Æü¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¡¢¡Ö¥ª¥¹¥¹¥áÅÙ¡×¤¬4.0°Ê¾å¤Î¤ª»û¤Î¤ß¤òÃê½Ð¡£¤µ¤é¤ËÁí¸¡º÷¿ô1449Ëü9098¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸¡º÷¿ô¤ÎÂ¿¤¤½ç¤Ë½¸·×¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡ÖÄê³Û»³ Á±¸÷»û¡Ê¤¸¤ç¤¦¤¬¤¯¤¶¤ó ¡¦¤¼¤ó¤³¤¦¤¸¡Ë¡×¡ÊÄ¹Ìî»Ô¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Ìó1400Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ª»û¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó600Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ¸ý¤Ë¤¢¤ë»³Ìç¤Ï¡¢1750Ç¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÌç¤Ç¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö»°±ï»³ ¹ÅÙ±¡ Áý¾å»û¡Ê¤µ¤ó¤¨¤ó¡¦¤¶¤ó ¤³¤¦¤É¤¤¤ó¡¦¤¾¤¦¤¸¤ç¤¦¤¸¡Ë¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆÁÀî²È¤ÎÊè¤¬¤¢¤ë¡ÖÊîÄó¡Ê¤Ü¤À¤¤¡Ë»û¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜºÇÂçµé¤Î¡Ö»°²òÃ¦Ìç¡×¤Ï¹ñ»ØÄêÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¶âÎ¶»³ ÀõÁð»û¡Ê¤¤ó¤ê¤å¤¦¤¶¤ó¡¦¤»¤ó¤½¤¦¤¸¡Ë¡×¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£´Ñ²»ÍÍ¤òº×¤ë»û±¡¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»û¤Ç¡¢ÍëÌç¤äÃç¸«À¤ÄÌ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷Ì¾½ê¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£