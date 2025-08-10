ÀÐÀî¡¦·ê¿åÄ®¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡¡Ç½ÅÐ¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç10Æü¤Î¸©Æâ¤ÏÇ½ÅÐ¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¸©¤Èµ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸áÁ°10»þ²á¤®·ê¿åÄ®¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5ÃÊ³¬¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÈòÆñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¤ËÅö¤¿¤ë¾ðÊó¤Ç¡¢ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÎØÅç»Ô»°°æ¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ²á¤®¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë3£¶¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¸áÁ°10»þ10Ê¬¤Ë·ê¿åÄ®¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï²Ã²ì¡¦Ç½ÅÐ¤È¤â¤ËÂ¿¤¤½ê¤Ç100¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢12Æü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢²Ã²ì¤ÈÇ½ÅÐ¤Ç¤µ¤é¤Ë80¥ß¥ê¤Î±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ã²ì¤Ç¤Ï12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
