Ê¡²¬¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥ÖÈþ½÷¤¬¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¹ë²÷¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡È¶ÃØ³¡É¤ÎµåÂ®ÈäÏª¡Ö¥Þ¥¸100¥¥íÅêµå¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·Ã«¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·Ã«¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤¬8·î9Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¼ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Ã«¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÌîµå½÷»Ò¡É¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¤âCM¶¦±é¤¬¤¢¤ê¡¢TikTok¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌ´³ð¤Ã¤¿¡ª¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥ÖÈþ½÷¤¬»Ïµå¼°¸å¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
¡¡»Ïµå¼°¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö100¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢Çò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡£Â¤ò¹ë²÷¤Ë¾å¤²¤ÆÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇµåÂ®¤Ï91¥¥í¤ò·×Â¬¡£µå¾ì¤òÍ¯¤«¤»¤¿¡£
¡¡¿·Ã«¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô25Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö25Ç¯´Ö¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿paypay¥É¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤Î100Ò¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Ì´¤Ã¤Æ³ð¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È¡×¤È¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿»Ïµå¼°¤ò³ð¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¡¢Í§Ã£¡¢Ãç´Ö¤¬¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤â¤é¤Ã¤¿»ö¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄ©Àï½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖµåÂ®¤Ï100¥¥í¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï»Ïµå¼°¤Ç¥Þ¥¸100¥¥íÅêµå¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Ì´¤¬³ð¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4¡Ý1¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ò²¼¤·¡¢¿·Ã«¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]