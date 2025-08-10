

「貯金は安心で、投資は怖いもの」という考え方から抜け出せない人は今も多いことでしょう。そのような投資初心者のために、税理士であり、投資歴20年・運用総額10億円以上の投資家でもある永江将典氏は、「守り」を軸にした基本的なお金と投資の知識を身につけ、投資先さえ誤らなければ、誰でも手堅くお金を増やすことができる、と話します。

そこで永江氏の新著『頑張って稼いだお金を目減りさせない 税理士が教える 守りまくり投資術』より一部を抜粋、再編集し3回にわたってご紹介。第2回の今回は「資産と負債の考え方」についてフォーカスします。

まずは「お金の流れを把握」することから

出入りで考えれば、お金は収入と支出に分けられますね。収入、つまり入ってくるお金は給料です。出ていくお金である支出は消費と浪費、投資に分類できます。

そして、お金を使った結果手元に残るものは、資産と負債に分けられます。お金を貯めるときの基本は、収入を増やし、支出を減らすことですが、収入はいきなり大きくしようと思ってもできるものではありません。

ですから、手元のお金を増やすには、支出をコントロールして減らすのが近道になります。

お金を使いすぎないようになるポイントのひとつに、近い未来に支払うお金を把握しておくことがあります。たとえば収入が30万円で、来月支払わなければならないお金が10万円あったとします。すると、本来20万円までしか使ってはいけないはずです。

ところが、ついつい30万円使ってしまうと、貯めるどころか手元のお金がマイナスになってしまいます。このようなお金の流れを把握することで、お金を貯めるステージに立つことができるのです。

「資産」と「負債」のあり方を考えよう

ただ、お金を増やす手段はほかにも存在します。それは、あまったお金を資産に変えること。ここでいう資産は、簿記における「財産的価値があるもの」とは異なります。

世界的なベストセラーとなった、ロバート・キヨサキさんの『金持ち父さん貧乏父さん』（筑摩書房）をご存じでしょうか？ この本によれば、「資産」は「お金を生み出して、自分を豊かにしてくれるもの」であり、「負債」は「お金を奪っていくもの」と定義しています。

この考え方をすると、たとえば持ち家は財産的な価値はありますが、お金を生み出すものではなくむしろ維持費がかかるため、負債ということになります。

私はこの話を知ったとき、すさまじい衝撃を受けました。資産と負債には、区別がややこしいものもあります。預貯金や国債（国が発行する債券）、株、投資用不動産などは、多かれ少なかれお金を生み出してくれるものなので、資産であることは疑いがないでしょう。

一方で、返済が必要な奨学金や使えば支払いが増えるクレジットカードは、負債に分類できます。持ち家を負債と考えると、車もガソリン代、車両税、保険料といった維持コストが必要なので、これも負債ということになりますね。

銀行からの借入金は、どうでしょう？ 企業の貸借対照表（バランスシート）ではすべて負債に分類されますが、じつは借り入れの目的によって、いい負債とそうではない負債に分かれます。

たとえば住宅ローンは、お金を生まず維持費だけかかる持ち家を買うための借り入れなので、「そうではない負債」に分類されることで異論がないはずです。

一方で、投資用マンションを買うための借り入れはどうでしょう？ 投資用マンションはお金を生み出してくれるので、それを買うための借り入れは「いい負債」だと考えられます。



じつは私、借金が10億円近くあります。それは投資用不動産を買うために借りたものです。でも、負債を背負っているというプレッシャーは、まったくありません。

住宅ローンなら自分の収入から返済しなければならないのですが、投資用マンションなら入居している人たちが返済のお金を払ってくれるからです。簿記の考え方では同じ負債であっても、このような負債ならいいと思いませんか？

つまり、支出を減らしながら資産を増やし、自分で負担しなければならない負債を減らしていきましょう、ということです。このように生活をシフトしていくなかで、投資で入ってくる収入で生活費を賄えれば、働かなくていいという究極の状態を作れるのです。

「お金の増やし方」

実際、お金を増やせる人は「お金の増やし方」を知っています。たとえば100万円を投資して毎年5％の利回りを得られるとします。このお金を使わずに、そのまま運用し続けると、どうなると思いますか？

最初は5万円だった利息が、30年後にはなんと20万円もの利息がつくのです。これを「複利」といいますが、知っていれば「利息は使わずに、大切に増やしていこう」というモチベーションになるのではないでしょうか。知っているか知らないかで、行動が大きく変わってくるということです。

固定費を減らすことも重要です。

企業の会計では、出費を「変動費」と「固定費」に分けて管理しています。変動費とは、その名の通り毎月変動する出費であり、代表的なのはモノを作っている企業の原材料費です。

たくさん売ろうと思えば、原材料をたくさん仕入れますよね。一方で固定費は、売り上げに関係なく必ずかかる費用です。

たとえば、オフィスを借りている企業の家賃などが、固定費です。一般的に、固定費を抑えたほうが利益は上がるとされているのです。

個人の家計でも、支出は変動費と固定費に分けられます。じつは、固定費を把握し、しっかりと管理することが、お金を貯めるのにとても大事なポイントです。





たとえば、家賃や定額のサブスクのような毎月出ていくお金を削ることができれば、その分を貯蓄に回すことができます。一方で、ただ支払い続けるだけなら、時間が経つほどその額が累積していくのです。

毎月5万円、勝手に出ていくお金を抑えれば、年で60万円、30年で1800万円も違ってきます。固定費を削る発想を持てば、年数が経つほど非常に大きな金額になるということです。

たとえば、スマートフォンを格安SIMに変えることで月5千円ほど出費が減らせれば、それだけで年6万円、30年で180万円の節約です。1年で見れば気にならないかもしれませんが、30年単位で考えるととても大きな影響があると知っておきましょう。

