開幕戦で貴重な追加点を決めた上田。（C）Getty Images

　さっそく目に見える結果を残した。

　上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地８月９日、エールディビジの開幕戦でNACとホームで対戦。２−０で快勝した。

　上田と渡辺は共に先発し、１点リードで迎えた55分に上田が勝利を決定づけるゴールを挙げる。右サイドからの攻撃で、セム・スタインのシュートは相手にブロックされるが、こぼれ球に上田が素早く反応。右足を振り抜き、ゴール右に鋭いシュートを流し込んだ。
 
　オランダメディア『AD』は「フェイエノールトは完璧なシーズンのスタートを切った」と報道。上田の得点に関しては「混戦からボールはアヤセ・ウエダのもとへ。日本人選手は難なくゴールを決めた」と伝え、速報したクラブの公式Xには現地ファンから「彼のシーズンになることを願う」「楽しませてくれるね」「もっと最高を目ざせ」「Arigato！」「火曜日のイスタンブールでもゴールを」といった声があがった。

　チームは12日にCLの３次第２戦でフェネルバフチェと敵地で激突。上田の２戦連発に期待がかかる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】こぼれ球に素早く反応！ 上田綺世の開幕戦ゴール

 