東京ステーションホテルは、旬を迎えるメロンを主役にした「メロン アフタヌーンティー」を、7月1日から8月31日まで提供する。

メニューはスイーツ4種とスコーンに、セイボリー4種、ドリンクを楽しむことができる。スイーツは、2段重ねのスポンジにクリームと2種類のフレッシュメロンを挟んだ「メロンショートケーキ」や、ミニメロンのような見た目で、中に成田ゆめ牧場のヨーグルトを使ったムースとメロンジュレを忍ばせた「メロンムース」などを用意する。

セイボリーには、一口サイズの「スモークサーモン ポテト ケッパー オニオンサラダ サンドウィッチ」や、「小海老マリネ トリュフとコーン風味」などを提供する。ドリンクは、ウェルカムドリンクの「ティーソーダ マルゼルブ スパークリング」をはじめ、セレンディピティー、ロンネフェルト、ベッジュマン＆バートンの紅茶、コーヒーなど14種類を用意する。

場所は1階ロビーラウンジ。時間は午後1時から6時までの入店で、2時間制。ドリンクのラストオーダーは30分前。料金は月曜から木曜は7,400円、金曜から日曜祝日は7,900円。グラスシャンパーニュは追加で2,500円。税・サービス料込。1日20名限定で、前日正午までの予約が必要。