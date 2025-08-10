°Æ¸¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¡¢ÍðÆ®Áû¤®¤ÇÂÃÅÇ¤¤«¡Ä¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿196Ñ¤Îµð´ÁÁª¼ê¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤Îö¤¯¡ª¡©
¤«¤Ä¤Æ¹áÀî¿¿»Ê¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£
¤½¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¿ÀÆ¸¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°Æ¸¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¼å´§18ºÐ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅªË½¹ÔÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷ÀÃÄÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¶¯¤¤È¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤º¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¥·¡¼¥º¥ó22¥´¡¼¥ë¤ÈÂçË½¤ì¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤«¤é¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê±Êµ×ÄÉÊü¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÍðÆ®º»ÂÁ¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢Â¤òºï¤Ã¤¿¥ô¥£¥éMF¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤«¤éµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤òÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¸å¤ËÂÃ¤òÅÇ¤¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÅÜ¤Ã¤¿¥ô¥£¥é¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëDF¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥ß¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î¶ß¸µ¤òÄÏ¤ó¤Ç°ú¤¤º¤ê¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¥ß¥ó¥°¥¹¤Ï196cm¤Îµð´Á¡Ë¡£
¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¸µ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFW¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÍðÆ®Áû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¥ß¥ó¥°¥¹¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤Îö¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤·¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤·¤¿¤È¤â¡£
¤Ê¤ª¡¢23ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÁÄ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¤Ë°ÈÂØ¤¨¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£