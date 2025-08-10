Æó½Å·ÀÌóÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤¿¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¾¡6ÇÔ¤È·ë²Ì»Ä¤»¤ºNPB¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£±£¶¡ÛÊ¿À®£²£°Ç¯¡Ê£²£°£°£¸Ç¯¡Ë¡¢¶áÅ´£Ï£Â¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ëÅê¼ê¤ÏÆó½Å·ÀÌóÌäÂê¤Î±²Ãæ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÇ½é¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç·èÃå¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï²²Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¿¼Â¤ÏÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¼«Âð¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿£Æ£Á£Ø¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¡¢£Æ£Á£Ø¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿½ñÎà¤Ï¥Ó¥¶¿½ÀÁÍÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µåÃÄ¤Î¸ò¾ÄÃ´Åö¼Ô¤È¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥Ó¥¶¤Î¼èÆÀ¤òÁá¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤ÆÁ÷¤êÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦²»À¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç£±·î£±£±Æü¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Áá¡¹¤Ë·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡×¡Ê¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥É¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸å¤«¤é¤Ç¤â¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ò¹à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Ï·ÀÌó¹ç°Õ¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤â¤ó¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¸å¤Ë·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Á°¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÊÌ©¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÁá¤¯Àµ¼°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£»ä¤ÏÎÑÍýÅª¤ÊÉôÊ¬¤Çµ¿Ìä¤ò»ý¤Á»Ï¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ä¼«¿È¤¬¸ò¾Ä·èÎö¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¿½¤·½Ð¤¿·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î°ìÉô¤ÏÊ¿À®£²£±Ç¯¡Ê£°£¹Ç¯¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç´û¤ËÆâÍÆ¤¬·èÄêºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇã¼è¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹àÌÜ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤¬±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡Ö²¿ÅÙ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ä¡£¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¸Â³¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤¬²æËý¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡£±·î£±£±Æü¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤ÎÈ¯É½¤â¥Ñ¥¦¥¨¥ëËÜ¿Í¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤â¼«¿È¤¬ÁªÂò¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î½»µï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÀµ¼°·ÀÌóÄù·ë¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏµåÃÄ¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÏàÂ¸µ¤ò¸«¤é¤ì¤¿á¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ï£±·î£²£°Æüº¢¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤«¤é¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¸ò¾Ä·ÑÂ³²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«ÈÝ¤«¡£
¡¡Æó½Å·ÀÌóÌäÂê¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£Ê¿À®£²£°Ç¯¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï£²¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£²£¹¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÏÆüËÜµå³¦¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£