夏休みが始まり、旅行や海水浴などの楽しいイベントが待つ時期。その前に、学校では子どもたちにとって避けては通れない「通知表」が配られる。子どもの成績を評価する通知表だが、今、ある変化が起きている。

岐阜県美濃市の5つの小学校が、教育委員会の意見をもとに今年度から1年生の通知表を廃止するとした。教育委員会は、「小学校に入学したばかりの時期に、人と比較したり、劣等感を持たせることを避けたい」と説明している。

この動きに対し、Xでは「勉強なり運動なり得意な子は評価されたい」「何をどう頑張るのか可視化したほうが良いと思う」「競争心がなくなりそうだけど大丈夫？」などの否定的な声があがった。『ABEMA Prime』では通知表の必要性について考えた。

■通知表を廃止した元校長

2020年度に通知表を廃止した神奈川県の茅ヶ崎市立小学校の元校長、國分和哉氏は、当時について、「通知表をやめようとして、職員と話し合いがスタートしたわけではない」と振り返る。「学習指導要領が4観点から3観点に変わっていく中、作り直すのではなく、保護者に何を伝えたいのか、子供に何を伝えていけばいいのか。職員の疑問をいっぱい出した。教師たちが一生懸命、通知表を作成しても、保護者が丸の数でしか見ず、伝えたいことが伝わっていない。だから、他の伝え方にチャレンジしてみようとなった」。

その後、「面談や普段のやり取り、ノートや作品へのコメント、良い意見を言った生徒の保護者への電話連絡など、別の方法で伝えることに挑戦し廃止した」という。

廃止後については、「すぐに結果は出ないので、長い間見ていかないといけない。（通知表を）辞めたら保護者が騒ぐのではないか、子供たちにとってマイナスの子もいるのではないか、など不安があった。しかし、職員たちと話し合っていく中、『私たちが育みたい子どもたちは一体どんな子だろう』と言ったとき、通知表で一喜一憂する子ではなく、考えが言えて、協力し合うことができる子どもたちを育てたい。また、通知表を辞めたら先生たちが変わっていく期待があった。当時の職員には言わなかったが、内心は先生方の意識改革や授業改革も狙いだった」と明かした。

■「モチベーションに繋がるから必要」

一方、大阪府公立小学校教諭の松下隼司氏は、「通知表はモチベーションに繋がるから必要」との考えだ。「『できる』『できない』ということがわかるものは、勉強が苦手な子に聞いても欲しいと言う。教師目線だったら、作らない方が正直楽だが、親だったら絶対欲しい」。

成績が悪かった際の劣等感については、「ガクンって落ち込むけど、そこから頑張ろうって思うような、たくましさや回復も大事な機会だと思う」。

さらに、「通知表の成績が悪くて自己肯定感が下がるのは、あるかもしれない。しかし、学力は高く、自分に自信が持てない、自己肯定感が低い子も実際にいる。そういった子にとって、通知表は自己肯定感が上がるのではないか」と続けた。

■柏木由紀「通知表はあってよかった」

元AKB48の柏木由紀は、「私の学校では通知表の結果を人に話さない決まりがあった。だから、比べるものという感覚がなく、自分の中の指標で『ここはもっと頑張ろう』『ここは頑張った』っていうのがあったから、通知表はあってよかった」。

お笑い芸人のケンドーコバヤシは通知表の思い出として、「父親がイベントにしていた」といい、「良い評価があればご褒美があった。でも、通知表に縛られてる自分が嫌だったから、成績優秀、素行不良というかっこいいキャラを狙っていた」と振り返る。

カルモニー代表の岩澤直美氏は、通知表について、自身の経験から「中高の教員をやって、今も大学教員やってるから、成績つけるときに一言ずつコメント書く大変さもわかる。一方で、数字で返してもわからないから、どこが良くて、どこを改善できるのかを書いてあげたい。しかし、小学校では競争と数字を求めるよりは、フィードバックしやすいタイミングを探していくのがいいのではないか」との考えを述べた。

