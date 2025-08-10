「愛されてますねえ笑」イケメンサッカー選手らが同僚を祝福「イジられる先輩」「活躍楽しみにしてます」
サンフレッチェ広島所属の荒木隼人さんは8月7日、自身のInstagramを更新。同チームの仲間から祝福される姿を披露しました。
【写真】荒木隼人の誕生日ショット
「荒木選手おめでとうございます！」荒木さんは「29歳になりました！ たくさんの人に祝ってもらえて最高なスタートになりました」とつづり、2枚の写真を載せています。ケーキを手に持ち、仲間から誕生日を祝福される姿を披露。チームメイトのジャーメイン良さん、川辺駿さん、東俊希さん、中村草太さん、中野就斗さんらに祝われ、楽しいひと時を過ごしたようです。荒木さん含めみんなイケメンであることも分かります。
コメントでは「荒木選手おめでとうございます！」「素敵な一年になりますよーに！」「YAVAY活躍楽しみにしてます」「後半戦もYAVAYゴール期待してます」「YAVAY年にして下さい」「愛されてますねえ笑」「イジられる先輩」「20代ラストイヤー、楽しんで下さい」と、祝福の声が多く上がりました。
試合中のさまざまな姿を公開荒木さんは試合中の姿を自身のInstagramでたびたび披露しています。7月21日には「やっと新潟に勝てました！」と勝利の喜びが伝わるショットを。今後の活躍も楽しみですね。(文:鎌田 弘)
