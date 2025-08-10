柴咲コウ、美太ももあらわなショートパンツ姿でファンイベント開催 10月に新曲リリース発表
俳優で歌手の柴咲コウが2日と5日と9日、自身の誕生日に合わせて、メンバーシップ会員（KO CLASS）限定のバースデーイベント「-KO CLASS会員限定- KO SHIBASAKI BIRTHDAY PARTY 2025『結 -you-』」を開催。ファンに感謝を伝えた。
【画像】美太もも全開！すらりスタイルの柴咲コウ
当日はテーマ「結 -you-」に込めた思いを語りながら、「柴咲検定」やリクエストによるスペシャルメドレー、五・七・五形式で事前に寄せられたバースデーメッセージの紹介など、メンバーシップの方々と心温まるひとときを過ごした。
1st stageでは3色グラデーションの鮮やかなドレス、2nd stageではベルトの装飾が際立つジャケットにショートパンツという衣装でガラッと雰囲気を変えて登場。「百年後」「宙-SORA-」など6曲を披露した。
ステージ終盤は、10月22日に新作EP『邂逅』をリリースすることを発表した。本作は初回生産限定盤と通常盤の2形態でのリリースとなる。初回生産限定盤には、ここでしか見ることのできないフォトブックが付属される予定。
7月30日午後10時より放送された『柴咲コウのオールナイトニッポンGOLD〜サステナビューティーRADIO〜』にてフル解禁され、今回のバースデーイベントでも披露された楽曲、「宙-SORA-」が収録される。その他収録楽曲の詳細は今後随時発表されていく予定。
柴咲は11月3日から、全国ライブツアー「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR’S THE BEST 〜邂逅〜」の開催を予定している。
■セットリスト
1.invitation
2.百年後
3.Special Medley - 嬉々〜風の果て〜月のしずく〜squall〜EUPHORIA〜影-
4.NAO / HY
5.宙-SORA-
6.泪月 -oboro-（1st stage）/ かたち あるもの（2nd stage）
