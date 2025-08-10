【2025年夏ドラマ】演技が光っていると思う女性俳優ランキング！ 1位「福原遥」、では続く2位は？
役柄に深く入り込み、せりふや表情1つで強い説得力を伝える演技派の女性俳優たち。幅広い視聴者からの支持を集めています。
All About ニュース編集部は7月22日、全国10〜60代の男女250人を対象に「夏ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「2025年夏ドラマで演技が光っていると思う女性俳優」ランキングを紹介します！
阿部さんとの絶妙な会話劇や、時折見せるシリアスな演技も見どころポイント。また、大学生時代の回想シーンを松さんが演じ、その美貌や違和感のなさがSNSでも話題となりました。
回答者からは「ちょっとミステリアスな感じが良かったから」（40代女性／宮城県）、「松たか子さんの魅力は、透明感のある美しい声と自然体の演技力です」（40代男性／千葉県）、「クロワッサンをむさぼるシーンにはびっくりしました」（60代女性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
今作は、刑事から児童相談所に出向した新米児童福祉司役という難しい役どころ。正義感の強い主人公を体当たりで演じ、さまざまな親や子どもと向き合い、ともに成長していく姿に引き込まれます。
回答コメントでは「オーラがあって魅力的だからです」（20代女性／神奈川県）、「ナチュラルな演技がうまい」（20代女性／茨城県）、「児童相談所の刑事役として、繊細な葛藤や成長を丁寧に表現していて心を打たれるから」（50代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
2位：松たか子『しあわせな結婚』／27票2位にランクインしたのは、松たか子さんです。阿部サダヲさん主演の『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）で、ヒロインのミステリアスな美術教師役を演じています。
1位：福原遥『明日はもっと、いい日になる』／38票1位にランクインしたのは、福原遥さんです。『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）で初の月9主演を飾りました。
今作は、刑事から児童相談所に出向した新米児童福祉司役という難しい役どころ。正義感の強い主人公を体当たりで演じ、さまざまな親や子どもと向き合い、ともに成長していく姿に引き込まれます。
