「退職金1000万円」もらっても安心できない？老後の生活費「本当は」いくら必要？

老後の生活費は月いくらかかる？

まずは、老後にかかる基本的な生活費の目安から見ていきましょう。総務省の「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の月の実収入は25万2818円、実支出は28万6877円であり、月3万4059円の赤字が出ていることが分かります。

この赤字は年額で41万円ほどです。仮に夫婦が65歳で退職し、90歳まで生きるとすれば、41万円×25年＝1025万円ほどの不足額が生じる計算になります。

ここで注目したいのは、「年金だけでは生活費をまかなえない家庭が多い」という現実です。



実はもっとかかる？ “想定外”の出費も要注意

退職金や年金だけで生活設計を立てると、見落としやすいのが「突発的な支出」です。

老後は一定の生活費だけでなく、思わぬタイミングでまとまったお金が必要になることがあります。以下は特に注意しておきたい代表的な項目です。



医療費・介護費は継続的にかかる可能性も

高齢になるにつれ、病気やけがのリスクは避けられません。日本には「高額療養費制度」などの公的保障がありますが、それでも入院や通院、リハビリなどで定期的に自己負担が発生するでしょう。

また、要介護となれば、介護保険の利用があっても月数万円～十数万円の自己負担が必要になるケースも考えられます。

訪問介護や施設入所など、選ぶサービスによっては費用がかさむこともあるため、医療・介護に備えた資金は不可欠です。



住まいの修繕費はまとまった出費になることも

持ち家に住んでいる場合、老後でも修繕は避けられません。特に以下のような出費が考えられます。

●屋根や外壁の塗装・補修：50万～150万円

●給湯器・トイレ・キッチンなどの設備交換：10万～50万円

●バリアフリー化（手すり設置、段差解消など）：20万～数十万円

築年数が古くなるほど、こうしたリフォームが必要になるため、定期的な修繕費として100万円以上を見込んでおくべきでしょう。



子ども・孫への支援が必要になる場合も

自分たちの老後費用だけでなく、子や孫からの支援要請に応じるケースも多く見られます。

●子どもの結婚資金や出産祝い

●孫の進学に伴う学費の援助

●住宅購入時の頭金支援

これらは「してあげたい気持ち」が強く働くものですが、数十万円～数百万円単位の出費になることもあるため、家計への影響が大きいのが実情です。



車の維持費・買い替えも見落としがち

特に地方で暮らすシニア世代にとって、車は日常生活の足として不可欠な存在です。しかし、維持にも費用がかかります。

●自動車税・保険料・ガソリン代・車検など：年間10万～15万円

●車の買い替え費用（中古車でも100万円前後）：約10年に1回

退職後も車を保有し続けるなら、維持費＋買い替え資金として200万～300万円程度を別途見込んでおく必要があります。

このように、老後には「想定していなかったけれど現実的に起こりうる出費」が数多く存在します。

退職金1000万円があっても、それだけで安心とは言えないのは、こうした支出の存在が大きな理由の一つといえるでしょう。



年金＋αでどう備える？ 「生活防衛」の考え方

老後資金を考える際に大切なのは、「年金＋退職金」だけに頼らないという発想です。いくつかの選択肢を併用することで、より安心な老後を築くことができます。

1．確定拠出年金（iDeCo）やつみたてNISAの活用

現役世代のうちに、少額でも私的年金を積み立てることで、退職金の不足分を補うことができます。

iDeCoは60歳まで引き出せませんが、税制優遇が大きく、老後資金に向いています。

2．退職後の「プチ労働」

定年後も、体力やスキルに応じて週に数回働くことで、年金にプラスの収入が見込めます。パートやシルバー人材センターなど、働き方の選択肢も多様化しています。

月に5万円程度でも働けば、赤字分を埋める助けになるでしょう。

3．支出の最適化

●毎月の固定費（通信費・保険・光熱費など）を見直す

●子どもが独立した後は住み替えやダウンサイジングを検討する

●高額な保険を整理し、公的保障と民間のバランスを見直す

といった支出の見直しも、老後資金の持ちをよくするポイントです。



まとめ：退職金1000万円は「安心の一部」と思った方がいい

1000万円の退職金は確かに心強いものです。

しかし、老後に必要な生活費や医療・介護・突発的な出費を考慮すると、それだけで“万全”とはいえないでしょう。

老後は思っているよりも長く、支出も多い時代です。だからこそ、早めに備え、無理のない生活設計を立てておくことが、安心してセカンドライフを楽しむ第一歩となるでしょう。



出典

総務省 家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要（19ページ）

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー