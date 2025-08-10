◆米マイナーリーグ リーハイバレー３―０スクラントン（９日、米ペンシルベニア州アレンタウン＝コカ・コーラパーク）

ヤンキース傘下３Ａスクラントンの前田健太投手（３７）が９日（日本時間１０日）、フィリーズ傘下３Ａリーハイバレー戦で移籍後初登板。先発で６回５安打１失点（自責０）７奪三振と好投したが、援護なく黒星を喫した。

今季マイナーでの成績は１３試合で３勝５敗、防御率５・４０となった。

今季の前田は２年契約最終年だったタイガースで開幕を迎えたが、７試合で０勝０敗、防御率７・８８と結果を残せずＤＦＡ（事実上の戦力外通告）となり、５月にカブスとマイナー契約を結んだ。だが、メジャー昇格はかなわず、今月２日（同３日）にカブス傘下３Ａアイオワを退団。４日（同５日）にヤンキースとマイナー契約を結び、３Ａ所属となっていた。前田はインスタグラムで「やはり選手として挑戦する事、よりチャンスがある環境でプレーする事が大切だと思い移籍を選びました」とカブス３Ａとの契約を自分から破棄できる権利「オプトアウト」を行使したことも明らかにしている。