税務調査と聞くと、どこか他人事に感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、国税庁によると、令和5年度の相続税の実地調査件数は8,556件とされています。これは、1日あたり23件超の相続税調査が実施されているという計算です。そこで今回、相続税調査のなかでも特に指摘されることの多い「生前贈与」の注意点について、具体的な事例を交えてその予防策を紹介します。

税務調査の実態…個人がハマる“落とし穴”

税務調査と聞くと、どこか遠い話に感じるという人もいるかもしれません。しかし、相続税や贈与税をめぐる税務調査は着実に増えています。

国税庁の「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の実地調査件数は、前年比4.4％増の8,556件で、実に84.2％で申告漏れが指摘されています。

さらに、近年は書類や電話での「簡易な接触」も増えており、これは25.2％増の18,781件と、過去最高を記録しました。

税務署は従来の現地調査だけでなく、気軽な連絡を通じて申告内容をチェックする動きを強めているようです。

税務署が調査対象を選ぶ基準は、主に以下の3つが考えられます。

収入と相続財産のギャップ

確定申告で高収入が記録されているにもかかわらず、相続時に申告された財産が少ない場合、税務署は「隠している財産があるのでは？」と疑います。

たとえば、生前の年収が1,000万円を超えていた故人の相続財産について、数百万円しか申告されなかった場合、税務署は違和感を抱き詳細を調査するでしょう。

家族の預貯金が多い

生前贈与で財産を家族に移すのは一般的な相続税対策ですが、妻や子、孫の口座に多額の預金があると、贈与税の申告が適切だったか調査が入ります。

贈与契約書や資金の流れが曖昧だと、税務署は「贈与ではなく相続財産」とみなす可能性もあるため注意が必要です。

葬儀前後の多額の引き出し

葬儀費用は相続財産から差し引けますが、亡くなる直前や直後に多額の預金が引き出されると、税務署はその使途を詳しく調査します。使途が不明確な場合、その分が相続財産に加算され、追徴税の対象になることがあります。

贈与のはずが追徴税に…80代女性を襲った悲劇

75歳の佐藤勝さん（仮名）と70歳の妻・洋子さん（仮名）は、念願の初孫が生まれた際、その孫の将来のために「毎年110万円を贈与する」と決めました。

というのも、夫の勝さんが、友人に「贈与税の非課税枠（年110万円）内で贈与すれば税金がかからない」と教えてもらったからです。

孫が10歳になるまで、10年間で1,100万円を贈与する計画を立てた佐藤さん夫婦。しかし、6年目を迎えたばかりのある日、夫が帰らぬ人となってしまいます。

夫が亡くなったことで、年金月8万円と貯金約1,000万円で暮らすこととなった妻の洋子さん。自身の将来を考えて、孫への贈与を終了しました。

税務署からかかってきた1本の電話

夫が亡くなってから2年ほど経ったある日、税務署から「相続税調査に伺いたい」との連絡が入ります。調査で問題になったのは、孫への110万円の送金でした。

調査当日、税務署に贈与契約書を提出した洋子さん。自信満々だったものの、調査官から衝撃の指摘が。

調査官「申し上げにくいのですが……この契約書では定期贈与に該当するため、非課税になりません」

調査官から告げられたまさかの事実に、言葉にならない悲鳴をあげた洋子さん。必死の抵抗も虚しく、5年間で贈与した660万円に対し、贈与税と加算税で約100万円の追徴税が課せられてしまったのでした。

定期贈与に潜む落とし穴

問題の原因は「定期贈与」です。洋子さんが自信満々に提出した贈与契約書には、「1,100万円を10年間で毎年110万円ずつ贈与する」と記載していました。

税務署はこれを「計画的な贈与」とみなし、総額1,100万円に対する贈与税を計算する「定期贈与」と判断したのです。

定期贈与とは、複数年にわたって決まった金額を計画的に贈与する場合で、初年度に全額の贈与税がかかる仕組みのことをいいます。

佐藤さんの場合、毎年110万円を同じ時期に送金し、孫が貯金として管理していたため、税務署は「独立した贈与ではない」と判断。非課税枠を適用するには、毎年独立した贈与契約を結び、時期や金額をずらす必要がありました。

生前贈与で失敗しないためのポイント

贈与税の非課税枠（年110万円）を活用する人は多いですが、定期贈与とみなされないための工夫が不可欠です。具体的には、以下のような対策が有効でしょう。

贈与契約書を毎年作成する

毎年、独立した贈与であることを証明するため、贈与契約書をその都度作成。口頭の約束や1枚の契約書で複数年をカバーするのは危険です。

送金のタイミングや金額を変える

毎年同じ日、同じ金額の送金は定期贈与とみなされやすいです。たとえば、3月に100万円、翌年は7月に90万円、というように、時期と金額に変化をつけましょう。

正しい贈与で「税務調査」の対象にならないように

相続税や贈与税の税務調査は、少しのミスが大きな負担になる可能性があります。

佐藤さんのように、「非課税枠の範囲内だから大丈夫」と安心せず、贈与の方法や書類の準備を丁寧に行うことが大切です。

税務署は、収入と財産のギャップや家族の預貯金、葬儀前後の資金の動きを細かくチェックしています。特に生前贈与は、契約書や資金の流れが曖昧だと、思わぬ課税につながりかねません。

大切な財産を守るためにも、場合によっては専門家に相談するなど、贈与や相続の計画は慎重に立てましょう。

宮路幸人税理士事務所

宮路 幸人

