¡ÖÈôÂÍµí¤Ï¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¡¢Å·Á³°¾¤ÏÍÜ¿£¥â¥Î¡Ä¡×´ôÉì¡¦ÃÓÅÄ²¹Àô¡¢Ä®¤¬°ÑÂ÷¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡È¿©ÉÊµ¶Áõµ¿ÏÇ¡É¡Ö»ÅÆþ¤ìÀè¤¬¸º¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç³ä°ú¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡Ä¡×¡Ú7·îËö¤ËÌëÆ¨¤²¤·¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡´ôÉì¸©Í¬Èå·´ÃÓÅÄÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃÓÅÄ²¹Àô¡×¡£ÃÓÅÄÄ®¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¹Àô¤¬¤¢¤ë¡ÖÃÓÅÄ²¹Àô ¿·´Û¡×¤Î2³¬¡¢3³¬ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢Ä®¤¬°ÑÂ÷¤·¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò ¤¿¤ÁÀî¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý ¤¿¤ÁÀî¡×¤È¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡ÖÃÓÅÄ²¹ÀôÎ¹´Û ¤¿¤ÁÀî¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹Ä¹¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Öµ¶Áõ¿©ºà¡×¡£¹âµé³°¼Ö¡¦BMW¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëA»á
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¿·´Û¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡Ò»ö¶È¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¤Èµ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î»æÀÚ¤ì¤¬Å½¤é¤ì¡¢2¡¢3³¬ÉôÊ¬¤Ë¿Í±Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò ¤¿¤ÁÀî¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦A»á¤Ï7·î30Æü¿¼Ìë¡¢Î¹´Û¤«¤é²ÙÊª¤ò¼¡¡¹±¿¤Ó½Ð¤·¡¢ÌëÆ¨¤²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò ¤¿¤ÁÀî¡×¤ÏÄ®¤Ø¤Î»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤ä¡¢»ÅÆþ¤ìÀè¤Ç¤¢¤ëÀ¸»º¼Ô¡¦Ç¼Æþ¶È¼Ô¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¸®ÊÂ¤ßÌ¤Ç¼¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý ¤¿¤ÁÀî¡×¤Î¿ßË¼Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¡¦E¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ö¿©ÉÊµ¶Áõ¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿--¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè2²ó¡£Âè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡Ò¤³¤³¡¢ÃÓÅÄ²¹Àô¿·´Û¤Î¤ª¿©»ö½è¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý¤¿¤ÁÀî¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÀîµûÎÁÍý¡¢ÃÏ·Ü¡¢ÃÏ·ÜÍñ¡¢¤½¤ÐÊ´¡ÄÃÓÅÄÄ®¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó
¡¡¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý ¤¿¤ÁÀî¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£1000±ß¡Á1500±ß¤Û¤É¤ÎÄê¿©¤ä¡¢5000±ß¡Á1Ëü±ßÄøÅÙ¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ò¡¢ÍèµÒ¤È¡ÖÃÓÅÄ²¹ÀôÎ¹´Û ¤¿¤ÁÀî¡×¤Î½ÉÇñµÒ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·--¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý ¤¿¤ÁÀî¡×¤ÇÎÁÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿E¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µ¿©ºà¤Èëð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊµ¶Áõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿ßË¼¤òÃ´Åö¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ä°·¤¦¿©ºà¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï·Ð±Ä¾õÂÖ¤â°¤¯¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¿ô¤â¤Û¤ÜÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¡£»ÅÆþ¤ìÀè¤â¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÉ½µ¤È°Û¤Ê¤ë¿©ºà¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ÅÆþ¤ìÀè¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Å¹Ä¹¤¬¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿©ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤½¤³¤éÊÕ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¡¢²¿¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Î¹´Û¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈôÂÍµí 5Åùµé¡×¤ÈÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ÉÊ¤¬É½µ¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²ûÀÐÎÁÍý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Ë¤Ï¡ÖÀ¶¿å»ºËÜËî¡×¡ÖËÌ³¤Æ»»º¹Èºú¡×¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈôÂÍµí¥Õ¥£¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¡×¡ÖÍ¬ÈåÀîÅ·Á³°¾±öÁÇ¾Æ¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»É¿È¤Î»ºÃÏ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤ÆÅ¬Åö¤Ç¤¹¡£ºú¤â¡¢¥Á¥ê»º¤Î¥È¥é¥¦¥È¥µ¡¼¥â¥ó¤ò°·¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÈôÂÍµí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ï¡Ø¥Ð¥ì¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÈôÂÍµí¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Æù¤Ï°Â¤¤Æýµí¡¦¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¥Ò¥ìÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¯»ùÅç»º¤Ê¤É¤Î¹õÌÓÏÂµí¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ø¾Æ¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÅ·Á³°¾¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÜ¿£¤Î°¾¤«ÎäÅà¤Î°¾¤Ç¤¹¡£ÎäÅà¤Î°¾¤Ï¿å¤Ç²òÅà¤¹¤ë¤Î¤Ç¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢¾Æ¤¯¤ÈÆâÂ¡¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Å·Á³¤Î°¾¤Ï¾Æ¤¤¤Æ¤âÆâÂ¡¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Å·¤×¤é¤Î¥¨¥Ó¤Ï¡Ø¥¢¥«³¤Ï·¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎäÅà¤Î¥Ð¥Ê¥á¥¤¥¨¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡¡Âè1²óµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬¡Ö¤¿¤ÁÀî¡×¤«¤é¤ÎÎÁ¶âÂÚÇ¼¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ»ÅÆþ¤ìÀè¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÅ¬Åö¤Ë¿©ºà¤òÇã¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢E¤µ¤ó¤Ï¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö»ä¤âÄ´Íý¾ì¤ÎÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òñÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤Ä¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¶Áõ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿©ºà¤Ï¾Úµò¤È¤·¤Æ°ìÄÌ¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸©Ä£¤Î¿Í¤Ë¤âÀèÆü¡¢ÏÃ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿©ÉÊµ¶Áõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬¼èºà¤·¤¿Â¾¤Î¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý ¤¿¤ÁÀî¡×¤Î½¾¶È°÷¤â¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤¿¡£ÊÌ¤Î½¾¶È°÷¤â¡ÖA»á¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç³ä°ú¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤Ë¡¢A»á¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÌëÆ¨¤²¤·¤¿¤¤ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿A»á¤Ï¡¢8·îË¿Æü¡¢ÃÓÅÄÄ®¤«¤éÎ¥¤ì¤¿´ôÉì¸©Æâ¤Î¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ë¡¢¹âµé³°¼Ö¡¦BMW¤Ë¾è¤Ã¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿--Âè3²óµ»ö¤Ç¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
