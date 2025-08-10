ÁÔÀä¤Ê¡Ö¤¤¤¸¤áÂÎ¸³¡×¤«¤é¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¡Ä¡È¹õÎò»Ë¡É¤ò²Î¤¤Èô¤Ð¤¹¡Ö°Û¿§¤Î²ÎÉ±¡×20Ç¯ÌÜ¤Î¹ðÇò
¡Ò½Ð¤Æ¤³¤¤¤ä¹õÎò»Ë¡¡¤½¤ó¤Ê¤â¤óÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡¡Ã¯¤«¤Ë¤É¤¦¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡Ó
¡¡¤³¤ó¤Ê²Î»ì¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂçÏÂÉ±Ï¤Ì¤¡Ê¤ä¤Þ¤È¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë¤À¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤Î¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¹õÎò»Ë¡×¡£¼Â¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¡È¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤Î¤¾¤¯¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ
¡ÖÃ¯¤âÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡µì·ÝÌ¾»þÂå¤Î2009Ç¯¤Ë¡Ø¸½Ìò¥·¥ó¥¬¡¼¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª ¤½¤·¤ÆÂ¨°úÂà¡ª ¾¾±º¤Ò¤í¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬°ìÌÌ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¡¢½µ´©»ï¤â¤³¤¾¤Ã¤ÆÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¤ª¤«¤²¤ÇDVD¤ÏÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Ê¤ê¤ËÀÚ¼Â¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆÊÆCLUB¤Î¥¸¥ç¥×¥ê¥óÆÀÇ½¤µ¤ó¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·±àÃÏ¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢3¶ÊÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»öÌ³½ê¤¬¤¹¤´¤¤¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÏÂËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯CD¤òÁ´¹ñÈ¯Çä¤Ç¤¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¡ÈÃ¯¤âÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¼¡Âè¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µñ¿©¾É¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤¯¤ÈÂÎ½Å¤¬37¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
Êü²Ý¸å¤Ë¡ÈÊè¾ì¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿
¡¡°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹âÃÎ¸©¤Ç°é¤Ã¤¿ÂçÏÂ¤Ï¡¢·ø¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤¯Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¾¯½÷»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎÙ¤Î¤ªÂð¤¬¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3ºÐ¤«¤é½¬¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é²»³Ú¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤ÈÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÅö»þ¤Îµ²±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ²±¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÀäË¾¤ÎËèÆü¤Ç¡¢Êü²Ý¸å¤Ë»à¤Ì¾ì½ê¡¢¡ÈÊè¾ì¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²»³Ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É LINDBERG¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢À¸¤¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¡ª¤Ã¤Æ¡×
¡¡¼«Ê¬¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤È°ìÇ°È¯µ¯¡£¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÔÊÙ¶¯¤·¡¢¹âÃÎ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡Öº£ÅÙ¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Çºî»ì¤äºî¶Ê¤â¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¹â¹»Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¾åµþ¡£Ãë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢Ìë¤Ï¶Êºî¤ê¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¾åµþ¤«¤é5Ç¯¸å¤Ë¸½ºß¤â½êÂ°¤¹¤ë²»³Ú»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢²Ú¡¹¤·¤¯CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤éÀµ¼°¤Ë¡Ø¤¦¤Ä¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀÅÍÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹âÃÎ¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¾Íè¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ï²Î¼ê¤ò¤¢¤¤é¤á¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç½¢¿¦Àè¤â·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¹âÃÎ¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²ÙÊª¤ò¼è¤ê¤ËÅìµþ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¼¡É¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¡ÈËÜÅö¤Ë¤½¤ì¡Ê°úÂà¡Ë¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡É¡£10²ó¤È¤«20²ó¤ÏÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡È¤è¤¯¤Ê¤¤¡ª¡É¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬Çä¤ì¤Æ¡ÖÌ¿¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÆ»¤ò¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤º¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÂçÏÂ¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¼êÃÊ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡È¤¦¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡É¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£µ»ö¤¬½Ð¤¿ÅöÆü¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤È¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢Æ±Î½¤ÎÅ¹°÷¤¿¤Á¤«¤éÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÈÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¹óÉ¾¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÉô¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤«¤éÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¸Å³ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²Î¤ÏÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ê¤ó¤«¸Æ¤Ö¤Ê¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ö¤Þ¤¿ÉÂ¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤¸¤á¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð²¿¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬Çä¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÌ¿¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£Ã¡¤«¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤ë¿Í´Ö¤Î½ÉÌ¿¡£¤½¤ì¤è¤êÌ¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î´ò¤·¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë¶É¡¢¶Ã¤¤Î¡ÈÅ¾¿È¡É¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥×¥ì¥¹¥Æ2¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤Ï³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤âÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¡£¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤é¤ò½¸¤á¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤Ï½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·¤¿ÂçÏÂ¡£8·î31Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢Å·²¦½§¥¢¥¤¥ëKIWA¤Ç20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖHiromi Yamato 20th Anniversary ¡õ Birthday LIVE¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò¡Ö¹õÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤Î¤»¤Æ²Î¤¤Èô¤Ð¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤àÈà½÷¤ÎÌÜ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô