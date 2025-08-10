【スヌーピー】ぬいぐるみみたいにふかふか♪ 「BON TON TOY」グッズがめちゃ可愛い！
「BON TON TOYS」より『PEANUTS』でおなじみのスヌーピーがデザインされたアイテムが新登場♪ ぬいぐるみみたいなふわふわ手触りの気持ちのいいクッションにご注目です。
☆スヌーピーデザインの可愛いぬいぐるみ感触クッション（写真7点）＞＞＞
ぬいぐるみで有名なオランダ発「BON TON TOYS（ボントントイズ）」より、スヌーピーがデザインされた可愛らしいクッションが登場します。
「BON TON TOYS」は、オランダで1933年に設立された歴史あるぬいぐるみメーカー。
今回のアイテムは、「BON TON TOYS」がぬいぐるみ作りで培った技術を活かしたクッションとなっており、細部へのこだわりと職人技で丁寧に作られ、厳選された素材を使用し、耐久性にこだわって作られています。中綿は環境に優しい100%リサイクル素材を使用。
ふわふわでやわらかな触り心地で、イラスト部分は刺繍で表現。カラー部分はベロア生地のようなプレミアムな質感を楽しむことができます。
チャームポイントの耳の部分やコミックの枠線は、ぬいぐるみのように立体的になっており、一捻りあるクッションをどうぞお楽しみあれ。
ラインナップは、コミック『PEANUTS』の中でも有名なイラスト「屋根の上のスヌーピー」をデザインした「Peanuts Doghouse Pillow」、スヌーピーとキャンピングカーのかわいいイラストの「Peanuts Camper Van Pillow」、ショルダーストラップ付きで持ち運びに便利な「Peanuts Comic Strip Pillow」の3種類。
マークスインターナショナルが展開するECサイト「marcs STORE 本店」、「楽天市場店」にてスヌーピーの誕生日（8月10日）にあわせてリリース！
ぜひチェックしてみてね。
