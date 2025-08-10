¾¼ÏÂ¤Î¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¡×¤Ï½÷À¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡©¡¡¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¡Ø¤¤¤Ê¤«¤Ã¤ÚÂç¾¡Ù¤òÆüËÜ¸ì³Ø¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡È¸ÅÅµÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¸»Î®¡É
¡¡Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤¿¤Á¡£¡ÖÏÃ¹¥¤¡×¡Ö¿©ÄÌ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Âçºå½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¼Ô¤Î¶â¿åÉÒ»á¤Ï¡Ö7¤Ä¤ÎÀ¼Á¡×¤òµó¤²¡¢ÂçºåÊÛ¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤ËÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª¤ËÇÈ¾õÅª¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤Ê¤Î¤«¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤ÎÌ¡²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÅµ·¿Åª¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¡É¤«¤é¸«¤¨¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¡¡¶â¿å»á¤ÎÃø½ñ¡ØÂçºå¤³¤È¤Ð¤ÎÆæ¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤«¤é¡¢´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤Î»ý¤ÄÀ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤ÆºÆ¹½À®¡Ë¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè1²ó¡Û
¡¡»ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ëÆüËÜ¸ì¡¡Ìò³ä¸ì¤ÎÆæ¡Ù¤òÃø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ÖÌò³ä¸ì¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÃøºî¤ò¸ø´©¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ìò³ä¸ì¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÏÃ¼Ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÊÂ°À¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏÃ¤·Êý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¡¢¤ï¤·¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¤È¸À¤¨¤ÐÏ·¿Í¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤ï¤è¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤¬Â¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ï¤è¡×¤È¸À¤¨¤Ð¤ª¾îÍÍ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êý¸ÀÅª¤ÊÉ½¸½¤â»þ¤ËÌò³ä¸ì¤È¤Ê¤ë¡£ÂçºåÊÛ¡¦´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤¬¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ëÆüËÜ¸ì¡¡Ìò³ä¸ì¤ÎÆæ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ»ý¤ÄÀ¼Á¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤·¤¿¡£
1¡¡¾éÃÌ¹¥¤¡¢¾Ð¤ï¤»¹¥¤¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤
2¡¡¤±¤Á¡¢¼éÁ¬ÅÛ¡¢ÇÒ¶â¼çµÁ¼Ô
3¡¡¿©ÄÌ¡¢¿©¤¤¤·¤óË·
4¡¡ÇÉ¼ê¹¥¤
5¡¡¹¥¿§¡¢²¼ÉÊ
6¡¡¤Éº¬À¡ÊµÕ¶¤Ë¶¯¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ë
7¡¡¤ä¤¯¤¶¡¢Ë½ÎÏÃÄ¡¢¶²¤¤
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼Á¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ËÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª¤ËÇÈ¾õÅª¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤ÈµìÃø¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢1¡Á4¤Þ¤Ç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î¾åÊýÊ¸²½¡ÊÆÃ¤ËÂçºä¡áÂçºå¤ÎÊ¸²½¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¾¦ÅÔÂçºå¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¿Í¡¹¤ÏÏÃ¤·¹¥¤¤Ç¡¢¾¦Çä¾å¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤äÉþ¾þÅù¤Î¸½À¤Åª¤Ê²÷³Ú¤òÁÇÄ¾¤Ë¹ÎÄê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸¤¸¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢5¤ÎÀ¼Á¤Ï¡¢°æ¸¶À¾Äá¤Î¡Ö¹¥¿§¤â¤Î¡×¤Ê¤É¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËË¨²ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ë·Ò¤¬¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ïº£Åì¸÷¤äÌîºä¾¼Ç¡¤ÎºîÉÊ¤¬¶¯¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿6¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¿¥ÅÄºîÇ·½õ¡ÖÉ×ÉØÁ±ºÈ¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÌøµÈ¤Ï¡¢¤Éº¬À¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢Âçºå¿Í¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡¢²ÖÅÐãþ¤³¤Î¡Öº¬À¤â¤Î¡×¤¬¶¯¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢²ÖÅÐãþ¤Ï¤à¤·¤í¶á¹¾¾¦¿Í¤Îµ¤¼Á¤òÇ°Æ¬¤ËºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î7¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¾åÊý¼Ô¤Ï½À¼å¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤à¤·¤í¤±¤ó¤«¤ÃÁá¤¤¹¾¸Í¤Ã»Ò¤ÎÂÐ¶Ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥·¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¡Ö²Æº×Ï²²Ö´Õ¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢Âçºå¤Î¶¢µÒ¤ÎË½ÎÏ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¤Î¤ä¤¯¤¶¡¦Ë½ÎÏÃÄ¤â¤Î¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·ËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ï¡¢º£Åì¸÷¤Î¡Ø°Ì¾¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤Þ¤¿1975Ç¯º¢°Ê¹ß¤ÎË½ÎÏÃÄ±Ç²è¤ä¡¢¡ØÓË¸Æ¡ª¡ª¡¡²Ö¤Î±þ±çÃÄ¡Ù¡Ø¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡ÙÅù¤Î¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯²½¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢´ØÀ¾³°¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅµ·¿Åª¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤ò¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡¢´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤Î¡È¸ÅÅµÅª¡É¤ÊÎã¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Ñ¡¼¤ä¤ó¨¡¨¡¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù
¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢1966Ç¯¤«¤éÆ£»ÒÉÔÆóÍºÌ¾µÁ¤Ç¡¢¤Þ¤¿1987Ç¯¤«¤é¤ÏÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÌ¾µÁ¤Ç¾®³Ø´Û¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤ä¡Ø·î´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¡¢¤Þ¤¿³ØÇ¯»ïÅù¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1967Ç¯¤«¤é1968Ç¯¤Ë¡¢TBS·ÏÎó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ë¡¢ÍÌ¾¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¿Ü±©¥ß¥ÄÉ×¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤¾®³ØÀ¸¤À¤¬¡¢±§Ãè¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¥»¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È²øÎÏ¤äÈô¹ÔÇ½ÎÏ¤Ê¤É¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÀµµÁ¤äÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë±§Ãè¿Í¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¤½¤ÎÈëÌ©¤ò²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë¤Ð¤é¤¹¤È¡¢Æ°Êª¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿·ÈÇ¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤¬²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¥ó2¹æ¡¢3¹æ¡¢4¹æ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢2¹æ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥Ö¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ê¡¢3¹æ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀµÂÎ¤Ï¾¯½÷¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤ÎÀ±Ìî¥¹¥ß¥ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ4¹æ¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¤ä¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¼¤ä¤ó¤ÎÀµÂÎ¤ÏÂçºå¤Î¶âÊ¡»û¤È¤¤¤¦¸ÅÑë¤ÎÍ¥½¨¤Ê¾®Ë·¼ç¤Ç¡¢Âæ»ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ØÀ¾ÊÛÉ÷¤Ç¤¢¤ë¡£¾®ÂÀ¤ê¤ÇÂç¿©¤¤¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ±¿Á÷¶È¤Ê¤ÉÉû¶È¤Ë¤â¤¤¤½¤·¤ß¡¢¡ÖÀµµÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤¦¤«¤é¤ó¤è¤Ã¤Æ¤Ê¡¢¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¢¤Í¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¼éÁ¬ÅÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤òÅª³Î¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Æ¶»¡ÎÏ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Î¤Ä¤È¤á¤ò¤Ê¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÎÏ¤ÏÀµµÁ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤¾¡ª¡×
¥Ñ¡¼¤ä¤ó¡ÖÀµµÁ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤Ã¤Æ¤ë¤¬¤Ê¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤È¤ë¤À¤±
¤ä¡£ÀµµÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤¦¤«¤é¤ó¤è¤Ã¤Æ¤Ê¡¢¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡£¡×
¥Ñ¡¼»Ò¡Ö¤¤¤ä¤¢¤Í¤¨¡£¡×
¡ÊÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ú1¡Û¡Ë
¥Þ¥ó¥â¥¹À¾¨¡¨¡¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù
¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¤Û¤ÜÆ±»þÂå¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤â´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹À¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥â¥¹À¾¤Ï¡¢¹â¿¹Ä«Íº¸¶ºî¡¦¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä²è¤Î¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢1967Ç¯¤«¤é1973Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢ÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Ìð¿á¾æ¡Ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥¸¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢Ã°²¼ÃÊÊ¿¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¸å¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸¶ºî¼Ô¤Î¹â¿¹Ä«Íº¤Ï³á¸¶°ìµ³¤ÎÌ¾Á°¤ÇÆ±»þÂå¤ÎÌîµå¥Þ¥ó¥¬¡Øµð¿Í¤ÎÀ±¡Ù¤Ë¸¶ºî¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Øµð¿Í¤ÎÀ±¡Ù¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥Ýº¬¥Þ¥ó¥¬¡×¤Î°ìÂçÄ¬Î®¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥â¥¹À¾¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¤È¾¯Ç¯±¡¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ºÇ½é¤Ï¥ê¥ó¥Á¤Ç¥¸¥ç¡¼¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ëÅ¨Ìò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¸¥ç¡¼¤ÎÃç´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î³èÌö¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥Ç¥£Åª¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¶¯ÌÌ¤ÎÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¹¹À¸¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀÄÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦Çä¤Ç¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¿©¤¤¤ÎÂçÃË¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¤ä¤ó¡×¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Þ¥ó¥â¥¹À¾¡Ö¤Õ¡Ä¿·»²¤ä¤Ê¡¿¤«¤ï¤¤¤¤´é¤ò¤·¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡¿¤Þ¤¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎã¤Î¤´¤È¤¯¤ä¡Ä¡¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¤¡×
¡Ê¹â¿¹Ä«Íº¡¦¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¡Ú1¡Û¡Ë
À¾°ì¨¡¨¡¡Ø¤¤¤Ê¤«¤Ã¤ÚÂç¾¡Ù
¡Ö¥Ñ¡¼¤ä¤ó¡×¡Ö¥Þ¥ó¥â¥¹À¾¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¶¯¤¤¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ë¼¨¤¹À¾°ì¡Ê¤Ë¤·¤Ï¤¸¤á¡Ë¤âËº¤ìÆñ¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¤¤¤Ê¤«¤Ã¤ÚÂç¾¡Ù¤ÏÀîºê¤Î¤Ü¤ë¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢1967Ç¯¤«¤é1972Ç¯¤Ë¡¢¾®³Ø´Û¤Î³ØÇ¯»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£ÀÄ¿¹¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ÷Âçº¸±ÒÌç¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¡×¡Ë¤¬°ìÎ®¤Î½ÀÆ»²È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¾°ì¤ÏÂçºå½Ð¿È¤ÇÅÓÃæ¤«¤éÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢Âçº¸±ÒÌç¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥¤¥¿¥º¥é¤ä·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤«¤±¤ë¡¢·ù¤ß¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤»¤Ã¤Ý¤Á¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëå¤âÊì¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÍÆ»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÂçº¸±ÒÌç¤¬ÀÄ¿¹Êý¸À¤ÎÏÃ¼Ô¤Ç¡¢¤è¤¯¼ºÇÔ¤Ï¤¹¤ë¤¬Å·¿¿à¥Ì¡¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹À¾°ì¤¬±¢¸±¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºî¼Ô¤ÎÀîºê¤Î¤Ü¤ë¤Ï1941Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÂçºå»Ô½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¡£À¾°ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢1960¡Á70Ç¯Âå¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÂæ»ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸Å¤¯¤µ¤¤¥³¥Æ¥³¥ÆÂçºåÊÛ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤ÅÀ¤Ç¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤ÊÉ½¸½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾°ì¡Ö¤³¤Î¤µ¤¤ËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤¦¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤í¤·¤å¤ª¤Þ¤¹¤Î¤ó¤È¤Á¤¬¤¤¤Þ¤Ã¤«¡ª¡×
Âçº¸±ÒÌç¡Ö¤à¤Õ¤Ã¡©¡¡À¾°ì¡ª¡×
À¾°ì¡ÖÂçº¸¥ñÌç¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤Ê¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ËÍîÂè¤·¤¿¤ó¤ä¡¿¤½¤ä¤µ¤«¤¤¤ï¤Æ¤é¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¸ÞÇ¯¤Ë¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ó¤Î¤ä¡¿¤ï¤«¤ë¡©¡¡ÍîÂè¤ä¤Ç¡ª¡×
¡ÊÀîºê¤Î¤Ü¤ë¡Ø¤¤¤Ê¤«¤Ã¤ÚÂç¾¡Ù¡Ú1¡Û¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹À¾¤â¡¢¡Ø¤¤¤Ê¤«¤Ã¤ÚÂç¾¡Ù¤ÎÀ¾°ì¤âÆ±¤¸¡ÖÀ¾¡×¤È¤¤¤¦ÉÄ»ú¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö´ØÀ¾¡×¤Î¡ÖÀ¾¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Û¿Í¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¾¡×¤Î¿Í´Ö¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡È¸ÅÅµÅª¡É¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¤ÎÆÃÄ§
¡¡°Ê¾å¤Ë¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÅÅµÅª¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¡¦ÂçºåÊÛ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤Í¤Á¤Í¤Á¤·¤¿Å¨Ìò¤È¤«Âç¿©¤¤¥¥ã¥é¤È¤«¡¢ÊÊ¤Î¶¯¤¤¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ÎÅÀ¤Ç¤â¡¢¾®ÂÀ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤»¤Ã¤Ý¤Á¤Î¥á¥¬¥Í¡¦¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÊÊ¤Î¤¢¤ëÉ÷ËÆ¤Ç¡¢°ÛÊª´¶¤¬¿Ó¤À¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë½÷À¤Ë¤Ï¤â¤Æ¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¸½¤Ë¥Ñ¡¼¤ä¤ó¤Ï¥Ñ¡¼»Ò¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¢¤Í¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¾°ì¤â¡¢Âçº¸±ÒÌç¤Ø¤Î¤¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥é¥¹¤Î½÷»Ò¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤¤¤¤¤«¤¿¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Þ¥ó¥â¥¹À¾¤Ï¸å¤Ë¹¥¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤¬Îã³°Åª¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1966Ç¯¤«¤é1967Ç¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ³«ÄÌ¤¬1964Ç¯¡¢ÆüËÜËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤¬1970Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢´ØÀ¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È¸À¤¨¤ë¡£
