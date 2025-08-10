¡Ú½ªÀï80Ç¯¡Û¤Î¡Ö8·î15Æü¡×¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¼î¶Ì¤ÎÌ¾²è¡Ä4K¤ÇÉü³è¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¡ÖÈ¿Àï±Ç²è¡×¤Ë¡Ö4»þ´Ö37Ê¬¡×¤ÎÂçºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤â
¡¡ËÜÇ¯¤Ï½ªÀï80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬Â¿¤¤¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¤È¡¢¤½¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
35Ç¯±Û¤·¤Î´ë²è ¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×
¡¡¤Þ¤º¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«Ãæ¤Î¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¡ÊÊ¿°ì¹É´ÆÆÄ¡Ë¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¡¦°Ë¹¾Åç¤Ç¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç¡¢2Ç¯´Ö¡¢±£¤ì¤ÆÀ¸¤ÄÌ¤·¤¿2¿Í¤ÎÆüËÜÊ¼¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯°Û¿§ºî¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¼ÂÏÃ¤Ï¡¢40Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤é¡¢°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤¬µº¶Ê²½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¡È¼¹Ç°¤Î´ë²è¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡°Ê²¼¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î±é·à¡¦±Ç²è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»á¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ò¥Ò¥í¥·¥Þ¡Ó¡Ò¥Ê¥¬¥µ¥¡Ó¡Ò¥ª¥¥Ê¥ï¡Ó¤Î3¤Ä¤ÎÅÚÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿µº¶Ê¤ò3Éôºî¤Î¤è¤¦¤Ë¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡Ò¥Ò¥í¥·¥Þ¡Ó¤Ï¡¢¡ØÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤È¤·¤Æ1994Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¶Çú¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿Ì¼¤ò¡¢Í©Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¤¬Îå¤Þ¤¹2¿Í¼Çµï¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾ºîÉñÂæ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ò¥ª¥¥Ê¥ï¡Ó¤òÉñÂæ¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î°Ë¹¾Åç¤Î¼ÂÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢»ñÎÁ¤ò½¸¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼¹É®½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1990Ç¯4·î¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë·àÃÄ¤³¤Þ¤ÄºÂ¤ÎÂè20²ó¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢±é½Ð¡¦ÀéÅÄÀ§Ìé¡¢½Ð±é¡¦¤¹¤Þ¤±¤¤¡¢»ÔÀîÍ¦¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¡¢µª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î½é±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡ÈÃÙÉ®Æ²¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤À¤±¤¢¤ê¡¢·ë¶É¡¢ÂæËÜ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤é¤º¡¢¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤ÄºÂ¤È¥Û¥ê¥×¥í¤ÎÄó·È¸ø±é¡¢±é½Ð¡¦·ª»³Ì±Ìé¡¢¼ç±é¡¦Æ£¸¶ÎµÌé¤Ç¡¢µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç2010Ç¯7·î¤Î½é±é¤¬·èÄê¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°æ¾å¤µ¤ó¤ÏÇÙ¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î¤ËÀÂµî¡£¤Þ¤¿¤â¸ø±éÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¤¬Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Î»°½÷¤Ç¡¢¤³¤Þ¤ÄºÂ¼ÒÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë°æ¾åËãÌð¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈËÛÁö¤·¡¢·àÃÄ¥â¥À¥ó¥¹¥¤¥Þ¡¼¥º¤ÎË©ÍéÎµÂÀ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÂæËÜ¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£Ë©Íé¤Ï¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿2¹Ô¤Î¥á¥â¡Ò²ÆìÀï¡¢°Ë¹¾Åç¡¢¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º¤Ë2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÆüËÜÊ¼Æó¿Í¤ÎÏÃ¡Ó¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¿·¤¿¤ËÂæËÜ¤ò½ñ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2013Ç¯4·î¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆ£¸¶ÎµÌé¡¢»³À¾Æ×¡¢ÊÒÊ¿¤Ê¤®¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½é±é¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Åö½é¤Î½é±éÍ½Äê¡Ê1990Ç¯¡Ë¤«¤é23Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï80Ç¯¡¢¤³¤Î2025Ç¯²Æ¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë35Ç¯±Û¤·¤Î´ë²è¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ç¸î³ØÀ¸¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÄ¹ºê¡½Á®¸÷¤Î±Æ¤Ç¡½¡×
¡¡¤¿¤À¤·¤³¤Î±Ç²è¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢°æ¾å¡áË©ÍéºîÉÊ¤ò»²¹Í¸¶°Æ¤Ë¡¢¡Ö»Ë¼Â¡×¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Èµº¶Ê¤Î±ÇÁü²½¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¸¶°Æµº¶Ê¤Ï¡¢¡Ò¾å´±¡Ó¡Ò¿·Ê¼¡Ó¤Î¤Û¤«¡¢¡Ò¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤ÎÀºÎî¡Ó¡¢¡Ò¥ô¥£¥ª¥éÁÕ¼Ô¡Ó¡ÊÉñÂæÂµ¡Ë¤Î4¿Í¤À¤±¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¡¢È¾¤Ð¸¸ÁÛÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë·à±Ç²è¤Ë¤¹¤ë°Ê¾å¡¢Áê±þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÝ°Æ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äé¿¿°ì¤Î¡Ò¾å´±¡Ó¤È¡¢»³ÅÄÍµµ®¤Î¡Ò¿·Ê¼¡Ó¤¬¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ÊÇ®±é¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄé¿¿°ì¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¡È¾¼ÏÂ¤ÎÃË¡É¤Î´é¤Ä¤¤Ç¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡Èµ²¤¨¡É¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢ÀâÆÀÎÏ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉñÂæÈÇ¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¤³¤Þ¤ÄºÂ¤ÇºÆ±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢3Éôºî¤Î¡Ò¥Ê¥¬¥µ¥¡Ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤â°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤Î¹½ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2015Ç¯¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Þ¤ÄºÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡Ò¥Ê¥¬¥µ¥¡Ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·ºî±Ç²è¤¬¡¢8·î1ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¤Î¡ÖÄ¹ºê¡½Á®¸÷¤Î±Æ¤Ç¡½¡×¡Ê¾¾ËÜ½ÚÊ¿´ÆÆÄ¡Ë¤À¡£¸¶ÇúÅê²¼Ä¾¸å¤ÎÄ¹ºê¤ÇµßÌ¿°åÎÅ¤ËËÛÁö¤·¤¿ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î´Ç¸î³ØÀ¸¤Î¼êµ¡ØÁ®¸÷¤Î±Æ¤Ç¡¡¸¶ÇúÈïÇú¼Ôµß¸îÀÖ½½»ú´Ç¸îÉØ¤Î¼êµ¡Ù¤¬¸¶°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¾¯½÷¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡¢¼ã¤¤´Ç¸î»Õ³ØÀ¸¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢Ä¹ºê¤ÎÈá·à¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤À¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¸¶Çú¤ÎÀ¨»´¤µ¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤«¤ËË³¤·¤¤°åÎÅÂÎÀ©²¼¤Ç´Ç¸î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ËÛÁö¤·¤¿¤«¤òÉÁ¤¯¡¢°ì¼ï¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤Î¾¯½÷3¿Í¡ÊµÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢¾®Ìî²ÖÍü¡¢Àî¾²ÌÀÆü¹á¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢½ãËÑ¡¢·³¹ñ¾¯½÷¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®¼Ô¤È¤Á¤¬¤Ã¤¿À³Ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ò½ÅÁØÅª¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÆéÅçÔèÉ×¤Ï¡¢1988Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖTOMORROW¡¡ÌÀÆü¡×¡Ê¹õÌÚÏÂÍº´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Ä¹ºê¤Ë¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ò¡¢»°¿Í»ÐËå¤Î²ÈÂ²¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºî¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÂè2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂè1°Ì¤Ï¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¡Ë¡£¤¢¤ì¤«¤é37Ç¯¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼¸å¤ÎÄ¹ºê¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡±Ç²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTOMORROW¡¡ÌÀÆü¡×¤Ç¼¡½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Æî²ÌÊâ¤¬¡¢°ä»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ¤óË·¤ò°é¤Æ¤ë¸É»ù±¡¤ÎÊÝÊìÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢±ýÇ¯¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
4K¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡¢2ÂçÈ¿Àï±Ç²è
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢½ªÀï80Ç¯¤ò´ü¤·¤Æ¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤âÁ°¤ÎÍÎË®2ËÜ¤ÎÌ¾ºîÈ¿Àï±Ç²è¤¬¡¢4KÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢1959Ç¯¤Î¡ÖÌî²Ð¡×¡Ê»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ¡Ë¡£
¡ÖÂç²¬¾ºÊ¿¤¬1951Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÀïÁèÊ¸³Ø¤ÎºÇ¹â·æºî¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥ì¥¤¥ÆÅç¤Ç¡¢ÇÙÉÂ¤Î¤¿¤á¤ËÉôÂâ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢ÌîÀïÉÂ±¡¤Ç¤â¿©ÎÈÉÔÂ¤ÇÆþ±¡¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿Ê¼»Î¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¯¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¯»³Ãæ¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë¡¢µ²¤¨¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Àï¶·¤È¤Ç¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¼çÌò¤Ï¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤¿ÌòÊÁ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡¢Á¥±Û±ÑÆó¡ÊÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤ÎÉã¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÍè¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àä¿©¤·¤Æ¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£»£±Æ³«»ÏÄ¾¸å¡¢±ÉÍÜ¼ºÄ´¤ÇÅÝ¤ì¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÁÆ¬¡¢»ëÀþ¤âµõ¤í¤ÊÁ¥±Û±ÑÆó¤Î´é¤¬¥¢¥Ã¥×¤ÇÆÍÁ³±Ç¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î»î¼Ì¼¼¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤ÎÅÁÀâ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÍÆËÆ¤òÊÑ¤¨¤¿Æþº²¤Î±éµ»¤Ç¡¢Åö»þ¤Î±Ç²è¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Î¤¦¤¨¡¢¹ÓÎÃ¤È¤·¤¿Ìî³°¤Ð¤«¤ê¤Î²èÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¸Å¤¤¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬4K¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡¢ÊòÁ³¤È¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤²èÌÌ¹½À®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¬¥¤¥³¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¥±Û¤Î´é¤Ï¡¢¤è¤¯´Ñ¤ë¤È¡¢¤â¤¦´À¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Û¤É´¥¤¤¤Ã¤¿È©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç¡¼Â¤Ë¤ï¤«¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆùÂÎ¤âÀº¿À¤â¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»þ¡¢¿Í´Ö¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¿ÍÆù¿©¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤â¤Õ¤¯¤á¤Æ¡¢ÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¡¢ÆÈÆÃ¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºî¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦1ËÜ¤Î4KÈÇ¤Ë¤è¤ëºÆ¸ø³«¤¬¡¢1971Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¤ÏÀï¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ê¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥Ü´ÆÆÄ¡Ë¤À¡£
¡Ö¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥Ü¤Ï¡¢¡Ø¥í¡¼¥Þ¤ÎµÙÆü¡Ù¤ÎÆ¿Ì¾¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾µÓËÜ²È¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸Íã·Ï¤ÎÈ¿Àïºî²È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢Àï»þÃæ¤ËÈ¯É½¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÈ¯¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¿Àï¾®Àâ¤ò¡¢Àï¸å¤Î1971Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¤é±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÄÇ¯¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë½ÐÀ¬¡¢ÀïÃÏ¤ÇÈïÃÆ¤·¡¢Î¾¼êÎ¾Â¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¸Þ´¶¤â¼º¤¤¡¢Æù²ô¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¢´Ô¤¹¤ë¡£·³¤Ï¡¢°ì¼ï¤Î¼Â¸³Âæ¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¡£ÌÜ¤â¸«¤¨¤º¡¢¸ý¤â¤¤±¤Ê¤¤¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢ÉÂ¼¼Æâ¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤â¤¬¤¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î²á¹ó¤ÊÀßÄê¤Ë¡¢¡ÖÆóÅÙ¤È´Ñ¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥¦¥ÞÌ¾ºî¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÉÂ¼¼¤¬¥â¥Î¥¯¥í¡¢¥¸¥ç¡¼¤ÎÇ¾Æâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¸¸ÁÛ¤¬¥«¥é¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Çö°Å¤¤¥â¥Î¥¯¥íÉÂ¼¼¤¬¡¢4K¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼¾ìÌÌ¤ÏÈþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤¿¤¤¤Ø¤ó¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿§ºÌ¹½À®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÌî²Ð¡×¤È¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¤ÏÀï¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡×¡½¡½¤È¤â¤Ë¶Ë¸Â¾õ¶·¤Î¿Í´Ö¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ë¡£
8·î15Æü¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ÖÅìµþºÛÈ½¡×
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î8·î15Æü¤Ï¶âÍËÆü¤À¤¬¡¢½ÂÃ«¡¦¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¡¢¶äºÂ¡¦Åì·à¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¡¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è¤¬¤¢¤ë¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖÅìµþºÛÈ½¡×¡Ê¾®ÎÓÀµ¼ù´ÆÆÄ¡¢1983Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢8·î3Æü¡Á17Æü¤Ë¤â¾å±Ç¡£µÙ±ÇÆü¤¢¤ê¡Ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤³¤½¡¢8·î15Æü¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÓÃæµÙ·Æ¤¢¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢4»þ´Ö37Ê¬¤ÎÄ¹¼Ü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î3»þ´Ö¤òÄ¹¤¯´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Î4»þ´Ö37Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½ªÀï¸å¡¢Àï¾¡¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÔÀï¹ñÆüËÜ¤ÎÀïÁè»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÛ¤«¤ì¤¿¡Ö¶ËÅì¹ñºÝ·³»öºÛÈ½¡×¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÅìµþºÛÈ½¡×¡Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î50Ëü¥Õ¥£¡¼¥È¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤«¤é¡¢¾®ÎÓÀµ¼ù´ÆÆÄ¤¬¡¢Åö»þ¤ÎµÏ¿±ÇÁü¤â²Ã¤¨¡¢5Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÊÔ½¸À©ºî¤·¤¿¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡£±Ç²è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»á¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢³«Äî¤Î¾ìÌÌ¤Þ¤Ç¡¢1»þ´Ö¼å¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬µ¯¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ªÀï¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ë¡Äî¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂêÌ¾¤Ï¡ØÅìµþºÛÈ½¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Ï¡¢Àè¤ÎÂçÀïÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¡¢8·î15ÆüÀµ¸á¤Î¶Ì²»ÊüÁ÷¤¬¡¢¥ë¥ÓÉÕ¤»úËë¤Ç¡¢Á´ÊÔ¡¢Î®¤ì¤Þ¤¹¡£Ìó5Ê¬¼å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢Á´Ê¸¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤À¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤Ò¤È¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÖÀï¾¡¹ñÂ¦¤ÎÏÀÍý¡×¤Ç¿Ê¤ß¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¤äÅìµþÂç¶õ½±¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÈÀïÁèÈÈºá¡É¤¬ºÛ¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉÔ¾òÍý¤â¡¢Ë¡Äî¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂçÀî¼þÌÀ¤¬¡ÈÈ¯¶¸¡É¤·¤Æ¡¢Åì¾ò±Ñµ¡¤ÎÆ¬¤ò¤¿¤¿¤¯´ñÌ¯¤Ê½Ö´Ö¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀï¸å¡¢ÆüËÜ·³¤Î¹Ô°Ù¤ä»×ÁÛ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡È°¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¡¢°ì¼ï¤ÎÈïµÔ»Ë´Ñ¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀêÎÎ·³¤¬¤³¤ÎÅìµþºÛÈ½¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ë¿¢¤¨¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀï»þÃæ¤ÎÆüËÜ·³¤Î¹Ô°Ù¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅìµþºÛÈ½¤È¤Ï¡¢Àï¾¡¹ñ¤¬ÇÔÀï¹ñ¤ò¡ÈÀöÇ¾¡É¤¹¤ë¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬4K¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢80Ç¯Á°¤Î±ÇÁü¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È¤à¤«¤·¤Î±ÇÁü¡É¤ò´Ñ¤ë´¶³Ð¤¬¡¢Çö¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¡¢ÁÏ¶È70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢1978Ç¯¤«¤é¡¢5Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤·¤¿Ä¶Âçºî¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡¢2018Ç¯¤«¤é¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¸ø³«Åö»þ¤Î¸Å¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦½ý¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢40Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À½ºî¼«ÂÎ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤Î°Î¶È¤È¸Æ¤ó¤Ç¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢8·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1ºî¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤¬À½ºî¤·¤¿¡ÈÀïÁè±Ç²è¡É¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¡¢21»þ¤«¤éÁ´¹ñÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¿·Ä¬¼Ò¤¬À½ºî¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¡Ê¹âÈª·®´ÆÆÄ¡¢1988Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÅìµþºÛÈ½¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Ì¾ºî±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£
