¡¡Àï¸å¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÈãÉ¾²È¤Î»×ÁÛ¤È¹ÔÆ°¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤È¸½Âå¤Î²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯5·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿É¾ÏÀ²È¡¦çÐÆáÇÆ½á»á¤Ë¤è¤ë¡Ø¹¾Æ£½ß¤È²ÃÆ£ÅµÍÎ¡¡Àï¸å»Ë¤òÊâ¤¤Ê¤ª¤¹¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤À¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤«¤é²æ¡¹¤Ï²¿¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òçÐÆáÇÆ»á¤¬¸ì¤ë¡£¡Ú»³Æâ¹¨ÂÙ/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
ÁíSNS»þÂå¤Ë¡Ö¿ä¤·¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥Á¡×¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸
¡¡¤â¤È¤â¤È¤ÏÎò»Ë³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿çÐÆáÇÆ½á»á¤Ë¤è¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤¬ËÜ½ñ¤À¡£
¡¡çÐÆáÇÆ»á¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´ÊÃ±¤Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¹¾Æ£½ß¡Ê1932¡Ý1999¡Ë¤ÏÀï¸åÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡£1956Ç¯¡Ø²ÆÌÜÞûÀÐ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÞûÀÐ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê»ýÂ³¤·¡¢¡ØÞûÀÐ¤È¤½¤Î»þÂå¡Ù¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ½ñ¤Â³¤±¤¿¡£¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤È»ä¡Ù¡ØÀ®½Ï¤ÈÁÓ¼º¡Ù¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ê¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢Ê¸·Ý³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¹¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£ÅµÍÎ¡Ê1948¡Ý2019¡Ë¤â¡¢¹¾Æ£¤Î¸å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½ÅªÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡£¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡×¡ÖÁ´¶¦Æ®À¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼«¿È¤â³ØÀ¸±¿Æ°¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1985Ç¯¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØÇÔÀï¸åÏÀ¡Ù¤ÇÀï¸åÆüËÜ¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤ËÉ¾ÏÀ²È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºîÉ÷¤âÀ¤Âå¤â°Û¤Ê¤ë¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¡¢ÊÂ¤Ù¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£çÐÆáÇÆ»á¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÌ¾Á°¤ò·Ç¤²¤ÆÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤Ë¤â¡Ö¥¢¥ó¥Á¡×¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¤ß¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÐ¾Ý¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¹¾Æ£½ß¤À¤±¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ø¹¾Æ£½ß¡¢¿ä¤·¡Ù¤È¤Ê¤ë¤«¡¢µÕ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¢¥ó¥Á¤Ë¿¶¤Ã¤ÆÁ´ÌÌÈÝÄê¤¹¤ë¤«¡¢¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡ØËÍ¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ï¹¾Æ£¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ë¶á¤¤¡¢¤Ç¤âÊÌ¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤í²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹¾Æ£¤È²ÃÆ£¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ä¤·¤«¥¢¥ó¥Á¤«¤ÎÎ¾¶Ë¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¾Ý¤ÈÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Äó¾§¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÄ¾´¶¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Æ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×
´Ö¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤ÎÉÔºß
¡¡¿ä¤·¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¢¥ó¥Á¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ÈçÐÆáÇÆ»á¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Îµ¡Ç½¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡£
¡Öºî²È¤¬¤¢¤ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤¬Î¨Àè¤·¤ÆºîÉÊ¤òÆÉ¤ß¡¢¡ØÊ¸³Ø»ËÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤È°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÆÉ¤ß²ò¤ÈãÉ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯²ò¼á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºî¼Ô¤ÈÆÉ¼Ô¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°»Å»ö¤ò¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Þ¤Ï¡¢¡ØÁíSNS»þÂå¡Ù¡ØÁíÆ°²è»þÂå¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî²ÈËÜ¿Í¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ø¤³¤ÎËÜ¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´Ö¤ËÆþ¤ë¿Í¤Î¾ÃÌÇ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ØËÜ¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é½¾¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¿ä¤·Åª¤ÊË×Æþ¤«¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¥Þ¥¸·ù¤¤¤À¤«¤é²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÇ§¤á¤Í¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥ÁÅª¤ÊÈ¿±þ¤«¤ÎÆó¶Ë²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½Âå¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡´Ö¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤ÎÉÔºß¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢çÐÆáÇÆ»á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÉ÷Ä¬¤¬Ê¸³Ø¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÃæÅì¤ÎÀïÁè¤ä´ØÀÇÌäÂê¤Ç²æ¤¬Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥È¥é¥ó¥×¡¢¤è¤¯¤¾¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤È¡ØÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë»¿ÈÝ¤Î·ëÏÀ¤ÏÆÉ¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¤¿¤Ö¤ó¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¿ÍÎà»Ë¤Ë»Ä¤¹¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡Ù¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÏÀÉ¾¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜÍè¡¢ÈãÉ¾¤¬Ã´¤¦¤Ù¤Ìò³ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
ÞûÀÐ¤³¤½Ê¸³Ø¼Ô¤Î¸¶·¿
¡¡¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½¡Ö´Ö¤ËÆþ¤ëÂ¸ºß¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢É¾ÏÀ¡¦ÈãÉ¾¤Ï¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤ÆÀ¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¤¤ÞçÐÆáÇÆ»á¤Ï¡¢ËÜ½ñ¡Ø¹¾Æ£½ß¤È²ÃÆ£ÅµÍÎ¡¡Àï¸å»Ë¤òÊâ¤¤Ê¤ª¤¹¡Ù¤Ç¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£Ê¸³Ø¤òÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¹¾Æ£½ß¤Î³èÌö¤·¤¿»þÂå¤ËSNS¤äYouTube¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¸»¤Ï¤º¤Ã¤È¸Â¤é¤ì¡¢¿·Ê¹¤Ê¤É¤ËºÜ¤ëÊ¸·Ý»þÉ¾¤¬¤¤¤Þ¤è¤ê¤º¤Ã¤È½Å»ë¤µ¤ì¡¢Ê¸³ØºîÉÊ¤òÆÉ¤ß²ò¤±¤Ð»þÂå¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ê¸³Ø¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¦¹¾Æ£½ß¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¹¾Æ£½ß¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¸¦µæ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÞûÀÐ¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¾Æ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÞûÀÐ¤³¤½Ê¸³Ø¼Ô¤Î¸¶·¿¡£²ÆÌÜÞûÀÐ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÈñ¤Ç¥í¥ó¥É¥óÎ±³Ø¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë±Ñ¹ñ¤Ë³Ø¤Ó¡¢¶áÂå²½¤ò¤Ï¤«¤ëÆüËÜ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àâ²È¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤«¤é¤â¡¢¼¹É®¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¹ñ¤ä¼Ò²ñ¤òÃ´¤¤¡¢·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤À¤È¡£¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤ò´Ó¤¤¤¿ÞûÀÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¤ÎÂçÅ¾´¹´ü¤ËÆ±¤¸Ìò³ä¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬¹¾Æ£½ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÞûÀÐ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤¬°ì¶ÚÆì¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«È´¤¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÇº¤ß¤Ê¤¬¤é·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾Æ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÀï¸å¼Ò²ñ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¹ßÉú¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÊÆ¹ñÎ®¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹¾Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤³¤«ÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤òÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ¤Î¤Ê¤«¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡»×¤¨¤Ð¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹ñ²È¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢Ê¸³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÊ¸³Ø¼Ô¤¬¤½¤¦¤·¤¿Ìò²ó¤ê¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îò»Ë¤òËÂ¤°µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÏÃÂê¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Î¡ØÀìÌç²È¡Ù¤òÌ¾¾è¤ë¿Í¤¬È¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¤ÏÊ¸³Ø¤¬¡¢¿Í´ÖÂ¸ºß¤ÎÁ´ÂÎ¤òÂª¤¨¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÌäÂê¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ä¤É¶á¤¤Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤È¼êÃ»¤Ë²òÀâ¤µ¤»¤ë¡£¿Í¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÏÃÂê¤Ï¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤òÏÀ¤¸¤ë¿Í¤â¥³¥í¥³¥íÂØ¤ï¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡ØÎò»Ë¡Ù¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ò´Ó¤¤¤Æ¡Ø¤³¤Î»þÂå¤ÎÆüËÜ¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ø¿Í¤Ï¤¢¤ÎÁ°¸å¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Îò»Ë´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¸ÀÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¹¾Æ£½ß¤ä²ÃÆ£ÅµÍÎ¤ÏÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤òËÂ¤°µ¡Ç½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Â¸ºß¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¹¾Æ£½ß¤Ï¡¢1967Ç¯¤ÎÂåÉ½ºî¡ØÀ®½Ï¤ÈÁÓ¼º¡Ù¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ºÇ°¤Ç¤â¤Ê¤¤¸½¾õ¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¡¢À®½Ï¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢¾®Åç¿®É×¡ØÊúÍÊ²ÈÂ²¡Ù¤Ê¤ÉÀï¸å¤Î¾®ÀâºîÉÊ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤éÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¼éÇÉ¤ËÅ¾¤¸¤Æ°Ê¹ß¤Î¹¾Æ£¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ´ÖÅª¤Êµï¾ì½ê¤Ç²æËý¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤³¤½¤¬¡ØÅÁÅý¡Ù¤À¤È¹Í¤¨¡¢¡ØÎò»Ë¤Î¼é¤ê¿Í¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Èè¤ì¤ëÀ¸¤Êý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤Æ¹¾Æ£¤µ¤ó¤¬¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ç¤·¤¿¡£ÀïÁ°¤Ï¡Ø¸½¿Í¿À¡Ù¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¡¢Àï¸å¤Ï¿Í´Ö¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤â¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¡¢À¸¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Àï¸å¤ÎÆüËÜ¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¡¢¹¾Æ£¤ÏÀâ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ò¡È¿ä¤¹¡É¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â²¿¤È¤«À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬¹¾Æ£½ß¤Ç¡¢¤À¤«¤éÊ¿À®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¼ÂÁü¤ò¼¨¤¹»ËÎÁ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿Îò»Ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í
¡¡ËÜ½ñ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼çÌò¡¢²ÃÆ£ÅµÍÎ¤Ï¡¢É¾ÏÀ²È¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¹¾Æ£½ß¤ò·Ñ¤°Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£çÐÆáÇÆ»á¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î°ø±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö²ÃÆ£ÅµÍÎ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼É¾ÏÀ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¡Ù¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¹¾Æ£½ßÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¹¾Æ£¤µ¤ó¤òÂç¤¤¤ËÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÉ÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢²áµî¤ÎÀè¿Í¤«¤é³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Ù¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£´ð¤Ë¤Ê¤ëÏÀ¹Í¤ò1995Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ØÇÔÀï¸åÏÀ¡Ù¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ç¤â¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ø¤Í¤¸¤ì¡Ù¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·ûË¡¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø°ìÅÙ¡¢Áª¤ÓÄ¾¤¹¤Ù¤¡Ù¤À¤ÈÏÀ¤¸¤¿¤¿¤á¡¢Ê¸ÃÅ¡¦ÏÀÃÅ¤ÇÁí¥¢¥ó¥Á¾õÂÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÃ¡¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢³Æ¡¹¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤°¸ý¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÒòÓð¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¹Í»¡¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹¾Æ£¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ®¤¤Êý¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜ½ñ¡Ø¹¾Æ£½ß¤È²ÃÆ£ÅµÍÎ¡¡Àï¸å»Ë¤òÊâ¤¤Ê¤ª¤¹¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤È¤·¤ÆçÐÆáÇÆ»á¤Ï¡¢¹¾Æ£½ß¤«¤é²ÃÆ£ÅµÍÎ¤Ø¤È·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¡¢¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤â¡ØÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ÈÑ¨¾Î¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¹¾Æ£¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò·Ñ¤¤¤ÀÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÏÀÁè¤Ï¡Ø¥Õ¥§¥¢¤Ê·Á¤Ç¡Ù¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ä¤·¤Ë¤â¥¢¥ó¥Á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¹¥¤·ù¤¤¤ÎÎ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ö¤ËÆ§¤ßÎ±¤Þ¤Ã¤ÆÂ¾¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¤È¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤Ï¹¾Æ£½ß¤È²ÃÆ£ÅµÍÎ¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥È¥é¥ó¥×¿ä¤·¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¥¢¥ó¥Á¡¦¥È¥é¥ó¥×¡©¡Ù¤Ê¤É¤È¤¹¤°¤ËÆó¼ÔÂò°ì¤òÇ÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸¤Êý¤Ø¤Î¡¢Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡çÐÆáÇÆ½á»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡¢¿ä¤·¤Ç¤â¥¢¥ó¥Á¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´Ö¤ËÎ±¤Þ¤ëÀ¸¤Êý¤Î¥¹¥¹¥á¡£¤·¤«¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
çÐÆáÇÆ ½á¡Ê¤è¤Ê¤Ï¤¸¤å¤ó¡Ë
É¾ÏÀ²È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£³Ø¼Ô»þÂå¤ÎÀìÌç¤ÏÆüËÜ¶áÂå»Ë¡£ÃÏÊý¸øÎ©Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦½ÅÅÙ¤Î¤¦¤Ä¤Ë¤è¤êÂà¿¦¡£Àº¿À²Ê°å¡¦ºØÆ£´Ä»á¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø¿´¤òÉÂ¤ó¤À¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡½¤¦¤ÄÉÂ¼Ò²ñ¤Î½èÊýäµ¡½¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¾®ÎÓ½¨Íº¾Þ¼õ¾Þ¡£21Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÎò»Ë³Ø³¦¤ÎÂÄÍî¤òÈãÈ½¤·³Ø¼ÔÇÑ¶È¤òÀë¸À¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ØÃæ¹ñ²½¤¹¤ëÆüËÜ¡Ù¡ØÃÎÀ¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÊ¿À®»Ë¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Û¤«¡£
»³Æâ¹¨ÂÙ/¥é¥¤¥¿¡¼
1972Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Èþ½Ñ¡¢¼Ì¿¿¡¢¶µ°é¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³Æ»ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÞÂÎ¤Ë¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼Ì¿¿¤òÆÉ¤àÌë¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¡¢¡ØÂç¿Í¤Î¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¡¼¥ÈÆþÌç¡Ù¡Ênote¡Ë¤Ê¤É¡£
