2ºÐº¹¡Ö2¿Í°é»ù¡×ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤â¡ª¥Þ¥Þ¤¬¸ì¤ë°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡ÃÆó¿Í°é»ù¤Î¥¥í¥¯#11¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ç¡¢¡¡2¿Í°é»ù¤Î²á¹ó¤µ¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ø¤¦¤¯¤ó¤ÎÀ³Ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«°ìÂ©¤Ä¤¯»þ´Ö¤â¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î»öÁ°¤Î¾ðÊó¤Ç¡¢2¿Í°é»ù¤Î²á¹ó¤µ¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
Ë»¤·¤Ê¤¤°é»ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾å¤Î»Ò¡¦¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤í¡¢µã¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¬»Ò¤Ë¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
ÂèÆó»Ò¡¦¤Ø¤¦¤¯¤ó¤Î½Ð»º¤«¤é¡¢1¤«·î¤Û¤É¤Ç¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾å¤Î»ÒÍ¥Àè¡×¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤ÆÄï¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¡¢Ä¹½÷¡¦¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢µÙ¤ß¤Ê¤¯·«¤êÊÖ¤¹¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤È¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤ò¿¼¹ï²½¤µ¤»¡¢½ù¡¹¤Ë¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤¦¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°é»ùÈè¤ì¤¬¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤·¤¿¡¢¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¡£´¶¾ðÅª¤ËÅÜ¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤Ï¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÅÁÀ÷¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÜ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦°½Û´Ä¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¾®¤µ¤µ¤Ë¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡¢¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¡£·ã¤·¤¤¸å²ù¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ä¾Ç¤ê¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢´°àú¤òµá¤á¤º¡¢°é»ù¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
