¡Ú¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÛµÆÃÓÍºÀ±¡¡ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë5²ó4¼ºÅÀ¤âº£µ¨6¾¡ÌÜ¡¡ÂÇÀþ¤¬7ÆÀÅÀ¤ÈÊ³µ¯
¡þMLB ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹7-4¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥³¥á¥ê¥«¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀèÈ¯¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬º£µ¨6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Î2ÀïÌÜ¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²ó¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4²ó¤Ë3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËºÆ¤ÓÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢5²ó¤Ë2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢µÆÃÓÅê¼ê¤Ï¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢ÂÇÀþ¤â7ÆÀÅÀ¤ÈÊ³µ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎµÆÃÓÅê¼ê¤Ï5²ó102µå¤ÇÈï°ÂÂÇ8¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢4¼ºÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£¼«¿È2Ï¢¾¡¤Ç¤Î6¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£