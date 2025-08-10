市民へ８０年の感謝を込めて被爆電車が走った――。

広島電鉄が９日、原爆投下後初めて電車を走らせた日に合わせた特別運行で、最古の被爆電車「１５６号」が広島市内を駆け抜けた。沿線では、住民や鉄道ファンらがその雄姿を見届けた。（前田典仁、小山舞）

投下３日後の１９４５年８月９日、己斐―西天満町間（今の広電西広島―観音町間に相当）を走った電車は市民を勇気付けた。逆に広電社員も「早く電車を通して」という声に鼓舞されたという。広電は今回、その「再生の日」に、戦後幾度となく訪れた廃止の危機を乗客として救ってくれた市民に感謝し、共に歩む姿を示そうと企画した。

１５６号は１９２５年製造の小型車で、江波で被災。中破したが４６年３月に復活した。この日、小椋伸哉さん（２４）の運転で千田車庫（広島市中区）を出発し、原爆ドーム前、観音町、広電西広島など１３・８キロを走って江波車庫（同区）に戻った。

小椋さんは、社内募集に応じて初めて１５６号のハンドルを握った。運転後は「被爆から８０年の節目に運転したことで使命感を覚えた。ハンドルからも、電車を復旧させた人たちの思いのようなものが伝わってきた」と感慨深げだった。

原爆ドームを望む相生橋では、大勢のファンらがカメラを手に待ち受けた。広島市南区、専門学校１年の男子学生（１８）は「これからも被爆電車を走らせ、過去の出来事を未来につなげていってほしい」と話した。