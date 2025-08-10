¡Ú´ÚÎ®¡ÛBLACKPINK¤ÎJENNIE¡¢¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¼Ì¿¿¸ø³«¢ªÃåÍÑ¤Î¡È²á·ã¡É£Ô¥·¥ã¥Ä·ãÇä¤ì
BLACKPINK¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤¬¡¢²á·ã¤ÊÊ¸¶ç¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë9Æü¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¡ÖJENNIE¤Î¥Ñ¥êÎ¹¹Ôµ¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
JENNIE¤Ï¡¢²ÚÎï¤ÊÉñÂæ°áÁõ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÌ£¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢»äÉþ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï10Æü¡ÖJENNIE¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤¹¤°¤ËÇ®¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢¤¢¤ëÂç·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç°ìµ¤¤ËÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ËµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£³ºÅöÀ½ÉÊ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¸½ºß3Ëü5000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3500±ß¡ËÂæ¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿±Ñ¸ì¤ÎÊ¸¶ç¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ¬¤ò½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ï¼Í·â¤¬¾å¼ê¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ökkabujimara¡×¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤¬±ÑÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡×¤Î°Õ¡£
³Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö100¡ó¡¢JENNIE¤Ï¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÃå¤¿¤Í¡×¡Ö¤¢¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤T¥·¥ã¥Ä¤À¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤Éþ¤À¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡£