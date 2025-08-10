ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡¢É×ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤²ó¸Ü¡ÖÂæËÜ¤ÎÊÒ¶ù¤òÇË¤Ã¤Æ¡ÄÅÅÏÃ¤Î¥á¥â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
½÷Í¥ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê77¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç²Î¼ê¤ÎºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÇðÌÚ¤ÏºäËÜ¤µ¤ó¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿1985Ç¯8·î¤ÎÆü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¾Ò²ð¡£VTR¤Ç¤Ï¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¤ÎÌÔÎõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÂæËÜ¤ÎÊÒ¶ù¤òÇË¤Ã¤ÆÅÅÏÃÈÖ¹æ½ñ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤Î¥á¥â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÍÑ»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÅÅÏÃ¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç1Ç¯¤°¤é¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤¿¤Þ¤¿¤ÞÇßÅÄ¥³¥Þ·à¾ì¤Î´ÇÈÄ¤Ë¡ØºäËÜ¶å¡Ù¡Ø¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¿ØÃæ¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ô¥Ô¥Ô¥Ã¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò½ñ¤¤¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Åö»þºäËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿2Ëç¤Î¥á¥â¤òÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¡£Ï¢ÍíÀè¤È¤È¤â¤Ë¡ÖºäËÜµ×¡Ê¥Ò¥µ¥·¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶å¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢ËÜÌ¾¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£