¥¿¥ì¥ó¥ÈÌô´ÝÍµ±Ñ¡Ê59¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÂè5»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¡¢ÄÔ´õÈþ¡Ê37¡ËÉ×ºÊ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
Ìô´Ý¤Ï¡ÖÄÔ´õÈþ¡¦¿ù±ºÂÀÍÛÉ×ºÊ¡¡Âè5»ÒÃÂÀ¸¡¡¤´½Ð»º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¡ÖÂÀÍÛ·¯¤«¤éÊì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤âÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÌµÍý¤ò¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Í¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£