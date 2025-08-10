元宇宙飛行士の野口聡一氏（60）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。宇宙滞在中のエピソードを明かした。

3度の宇宙飛行経験がある野口氏。人生でおいしかったものの一つとして「宇宙ラーメン」と日清と共同開発した宇宙食のラーメンを挙げた。

ラーメンを食べたくなるのはどんな時かと問われると「例えば週末とかですよね」と野口氏。共演者は曜日感覚があることに驚いたが、単調な日々となるため「ずっと同じ日が続くのは危険なんですよ。うつになってきちゃうので。だから金曜日の夜になったら1週間終わってねって。にぎやかにやろうって言って、金曜の夜はみんなで映画見たりするんです」と打ち明けた。

何を見るのかと聞かれると「宇宙で『スター・ウォーズ』ものとか見たりする」「宇宙ってかっこいいなと思いながら見てる」と笑顔で回答。

3回目の宇宙飛行では2020年11月から約半年間宇宙に滞在したため同作シリーズの実写ドラマ「マンダロリアン」を視聴していたと言い、「毎週新作が。地上で配信されるのと同じタイミングで我々宇宙見てるんですよ。インターネットが発達したので、配信サービスは全部見れるんです」と説明した。

タレントのYOUが「えっ？Wi-Fi？」と意外そうに話すと、野口氏は「NASAが持ってる通信衛星を介して、だからむちゃくちゃ高いはずなんだけど、我々はそれを見せていただける」と明言。

「だからAmazonとか普通に使えるんですよ。僕宇宙にいる時に、母の日のカーネーション2回贈りました」とも語ると、スタジオからは「えーっ！」と驚きの声が上がった。