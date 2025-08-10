三重の人気施設「ホテルヴィソン」にアウトドア×木製おもちゃのコラボレーションルームが登場！家族みんなが満足できる自然体感型の宿泊体験を
三重県多気町にあるHOTEL VISON(ホテルヴィソン)に、開業4周年を記念した特別コラボレーションルームが登場。このコラボレーションルームには木のおもちゃが設置されており、その選定を木と森の体験施設「kiond」が担当。また、アウトドアショップ「Orange」がセレクトしたキャンプグッズも同部屋に設置されており、HOTEL VISONとkiond、Orangeの3社による自然体感型のコラボレーションルームに宿泊できる特別プランに注目が集まっている。
【写真】木と森の体験施設「kiond」が選定した木のおもちゃの数々
■3社がコラボ！自然体感型のコラボレーションルームとは？
今回のコラボレーションルームでは、「アウトドア・ライフスタイル」を提案するショップ・Orangeが厳選したキャンプグッズと、kiondが選定した木のおもちゃが融合した、これまでにない自然体感型の宿泊体験を実現。テラスに設置された本格的なテントと室内の木のおもちゃが、都市部では味わえない自然との触れ合いを演出している。
キッズが木のおもちゃを使って遊ぶ様子を見守りながら、大人もアウトドア気分を満喫できるという家族みんなで楽しめる特別な空間となっているため、この夏のおでかけ先としてもおすすめ。客室には星空観察用の望遠鏡も設置されており、昼夜通して自然を感じられるのもうれしい。
＜コラボレーションルーム概要＞
宿泊期間：2025年7月22日〜
販売価格：2万3300円〜(2人1室利用時1人、夕食・朝食付き、サ込)
※予約・詳細はHOTEL VISON公式サイトにて確認を
■木育施設の知見を活かした厳選おもちゃに注目！
特に幼児がいるファミリーにとっては、「木製おもちゃ」は魅力を感じるポイントのひとつではないだろうか。今回おもちゃをセレクトしたkiondによると、設置しているのは「すべてお子さまが安心して遊べるよう配慮した木製おもちゃ」で、三重県産尾鷲ヒノキを使用した積み木をはじめ、木の香りと温かみを存分に感じられるアイテムを厳選しているという。ここでは、今回のコラボレーションルームに設置しているおもちゃの一部を紹介する。
■尾鷲ヒノキ 積み木セット(家具工房kigumi)
三重県産尾鷲ヒノキを使用した本格積み木。自然な木目と香りを楽しみながら、子どもの創造性と集中力を育む定番おもちゃ。
■森のおべんとう(一場木工所)
木製の弁当箱におかずが詰まったおままごとセット。コラボレーションルームには特別メニューの具材を採用し、より豊富な体験を提供。
■ひのきの温泉ボール(ヤマコー株式会社)
風呂に浮かべて楽しむヒノキ製ボール。ヒノキの香りに癒やされるだけでなく、マッサージにも使うことができる。
■どうぶつ積み木セット(原田製材所)
木の温もりを感じられる、かわいらしい森のどうぶつの積み木。遊びながら親子で動物の名前や特徴を話しながら楽しめる。無垢の木でできており、赤ちゃんも安心。
今回の施設について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の施設の狙いは？
木と森の体験施設「kiond」では、日常の中で自然に触れる機会が減っている現代において、大人も子どもも“木にふれる”ことが心や感性の育みにつながると考えています。今回のコラボでは、ホテルという日常から少し離れた場所で、木をおもちゃや雑貨にふれて過ごす時間を通じ、自然素材の温もりや香りを五感で体感していただけたらという想いで選定いたしました。メインターゲットは、小学生以下のお子様をお持ちの家族連れです。キャンプ気分と木育体験の両方が楽しめるお部屋で、夏休みの思い出づくりや自由研究のきっかけにもなればうれしいです。
ーー今回の施設のイチオシは？
ルームにあるおもちゃは、kiondでも人気のおもちゃばかりです。気に入っていただけたら、すぐにkiondで購入できますので、旅の思い出と一緒に家に持ち帰ることも可能です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
木の香りと温もりに包まれる、ちょっと特別な夏休みをご家族で楽しんでいただけたらうれしいです。
今回のコラボレーションルームに設置されている木のおもちゃは、HOTEL VISONから車で約3分のところに位置するkiond店舗でも購入が可能。また、kiond内の屋内遊び場「キノパーク」では、同様の木のおもちゃで実際に遊ぶこともできる。この夏は、コラボレーションルームやkiondでの体験で、木のおもちゃの魅力を感じてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
