ËÜ´Ö¾¼¸÷»á¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¡ÖÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¡×ÂÐÌÌ¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×
¡¡²»³Ú²È¤ÎËÜ´Ö¾¼¸÷»á¡Ê60¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ÊÁ°¤«¤é¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤ÎÂÐÌÌ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ø»÷¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ªÊý¤ËÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#²ÏËÜ½à°ì¤µ¤ó¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡×¤Î²ÏËÜ½à°ì¤È¤ÎÂÐÌÌ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¡¡ÄÁ¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£